  Челси готовит трансфер за 30 млн: на радаре 18-летний защитник из Франции
Англия
02 февраля 2026, 04:33
Челси готовит трансфер за 30 млн: на радаре 18-летний защитник из Франции

Соглашение под угрозой срыва

Челси готовит трансфер за 30 млн: на радаре 18-летний защитник из Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» уведомил «Нант» о своей готовности выложить порядка 30 миллионов евро за 18-летнего защитника Тилеля Тати, передает издание L’Équipe.

На текущий момент данные намерения еще не зафиксированы в формате официального письменного документа. Стратегия «синих» заключается в том, чтобы после завершения сделки немедленно отправить футболиста обратно в «Нант» на правах аренды до конца текущего сезона.

Эксперты отмечают, что шансы на успех этого трансфера довольно призрачны. Основными препятствиями выступают скорое завершение регистрационного периода, а также тот факт, что французский клуб уже ответил отказом на стартовое предложение лондонцев.

Центральный защитник, чей рост составляет 192 см, является ключевой фигурой в обороне «канареек»: он появлялся в стартовом составе в 18 из 20 матчей Лиги 1.

Челси Нант трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
