Известно, какое наказание может понести Михайличенко за избиение сантехника

Известный спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что грозит легенде «Динамо» Алексею Михайличенко за драку с сантехником.

– Что грозит Михайличенко по статье, по которой возбуждено уголовное дело?

– В СМИ сообщалось об открытии уголовного производства по факту бытового конфликта, квалифицированного по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Это относительно нетяжкое преступление: законом предусмотрено наказание в виде штрафа без лишения свободы.

– Это дело дойдет до суда или нет, каковы шансы?

– Такие дела относятся к частному обвинению. Проще говоря, потерпевший и подозреваемый имеют возможность примириться. Если потерпевший отзывает свое заявление и стороны придут к соглашению, производство может быть закрыто еще на досудебной стадии. Подавляющее большинство бытовых конфликтов решается именно так.

– Михайличенко говорит, что не бил сантехника, а они взяли друг друга за грудки. Как установят, кто прав и могут ли открыть дело против сантехника, потому что Михайличенко говорил, что тот ударил его жену в грудь?

– Это стандартные процедуры: показания свидетелей, самих потерпевших, наличие признаков драки, телесных повреждений, камеры наблюдения, видеозаписи, экспертизы... Следствие должно собрать все эти материалы, а суд даст правовую оценку действиям каждого участника конфликта.