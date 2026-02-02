Гвардиола после 2:2 с Тоттенхэмом: чего не хватило Сити?

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ничейного поединка 24-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:2).

«Получился качественный матч. Нам пришлось непросто после того, как мяч оказался в наших воротах. В общем и целом команда показала действительно достойную игру, но, к сожалению, добиться победы не удалось.

«Тоттенхэм» плотно действовал в защите, а после забитого гола сумел перехватить инициативу. В определенные периоды соперник владел контролем, которого нам не доставало.

Мы сохраняем высокий уровень игры. Нам не всегда удается демонстрировать стабильность, необходимую для побед в моменты, когда конкуренты набирают очки.

Однако впереди еще 14 туров – это достаточно длинная дистанция. Наше отставание от «Арсенала» составляет шесть баллов», – цитирует Гвардиолу ВВС со ссылкой на Sky Sports.