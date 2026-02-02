Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 февраля 2026, 03:18 | Обновлено 02 февраля 2026, 03:19
Гвардиола после 2:2 с Тоттенхэмом: чего не хватило Сити?

Пеп объяснил, почему горожане не дожали шпор

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ничейного поединка 24-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:2).

«Получился качественный матч. Нам пришлось непросто после того, как мяч оказался в наших воротах. В общем и целом команда показала действительно достойную игру, но, к сожалению, добиться победы не удалось.

«Тоттенхэм» плотно действовал в защите, а после забитого гола сумел перехватить инициативу. В определенные периоды соперник владел контролем, которого нам не доставало.

Мы сохраняем высокий уровень игры. Нам не всегда удается демонстрировать стабильность, необходимую для побед в моменты, когда конкуренты набирают очки.

Однако впереди еще 14 туров – это достаточно длинная дистанция. Наше отставание от «Арсенала» составляет шесть баллов», – цитирует Гвардиолу ВВС со ссылкой на Sky Sports.

По результатам 24 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» имеет в активе 47 очков и находится на второй позиции. «Тоттенхэм», набравший 29 баллов, занимает 14-е место. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», на счету которого 53 очка.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити Тоттенхэм Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: BBC
