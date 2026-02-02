Гвардиола после 2:2 с Тоттенхэмом: чего не хватило Сити?
Пеп объяснил, почему горожане не дожали шпор
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ничейного поединка 24-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:2).
«Получился качественный матч. Нам пришлось непросто после того, как мяч оказался в наших воротах. В общем и целом команда показала действительно достойную игру, но, к сожалению, добиться победы не удалось.
«Тоттенхэм» плотно действовал в защите, а после забитого гола сумел перехватить инициативу. В определенные периоды соперник владел контролем, которого нам не доставало.
Мы сохраняем высокий уровень игры. Нам не всегда удается демонстрировать стабильность, необходимую для побед в моменты, когда конкуренты набирают очки.
Однако впереди еще 14 туров – это достаточно длинная дистанция. Наше отставание от «Арсенала» составляет шесть баллов», – цитирует Гвардиолу ВВС со ссылкой на Sky Sports.
По результатам 24 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» имеет в активе 47 очков и находится на второй позиции. «Тоттенхэм», набравший 29 баллов, занимает 14-е место. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», на счету которого 53 очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер раскритиковал Ваната
Конфликт в Саудовской Аравии