Англия
02 февраля 2026, 03:02 |
119
0

Тренер Челси поговорил с отстраненным футболистом и вернул в команду

Дисаси получит второй шанс в Лондоне

02 февраля 2026, 03:02
119
0
Тренер Челси поговорил с отстраненным футболистом и вернул в команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился мыслями о перспективах Акселя Дисаси в составе лондонского клуба. По словам наставника, с французским защитником уже состоялся откровенный разговор.

«У меня есть решение по поводу Акселя – несколько дней назад мы хорошо пообщались. Когда я пришел в команду, то сразу сказал игрокам, что для всех все начинается с чистого листа. Дисаси немного отстает в физической подготовке, но мы над этим будем работать», – отметил Росеньор.

27-летний защитник Аксель Дисаси во времена Марески был отстранен от основной команды и даже тренировался с дублем.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Аксель Дисаси Лиам Росеньор
Дмитрий Олийченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
