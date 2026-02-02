Тренер Челси поговорил с отстраненным футболистом и вернул в команду

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился мыслями о перспективах Акселя Дисаси в составе лондонского клуба. По словам наставника, с французским защитником уже состоялся откровенный разговор.

«У меня есть решение по поводу Акселя – несколько дней назад мы хорошо пообщались. Когда я пришел в команду, то сразу сказал игрокам, что для всех все начинается с чистого листа. Дисаси немного отстает в физической подготовке, но мы над этим будем работать», – отметил Росеньор.

27-летний защитник Аксель Дисаси во времена Марески был отстранен от основной команды и даже тренировался с дублем.