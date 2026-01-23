Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси вернул забытого игрока. Романо поднял много шума из-за Мудрика
Англия
23 января 2026, 08:14
Челси вернул забытого игрока. Романо поднял много шума из-за Мудрика

Дисаси получит второй шанс в «Челси»

Челси вернул забытого игрока. Романо поднял много шума из-за Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Аксель Дисаси

Новый тренер «Челси» Лиам Росеньор дал шанс забытым игрокам первой команды. 27-летний защитник Аксель Дисаси, который во времена Марески был отстранен и даже тренировался с дублем, официально вернулся в состав.

Фабрицио Романо случайно вызвал много шума в соцсетях, опубликовав фото, где рядом с Дисаси тренируется игрок, очень похожий на Михаила Мудрика. В комментариях началось настоящее «расследование» – действительно ли это украинский вингер и свежее ли фото.

Впрочем, снимок сделан еще до дисквалификации Мудрика за допинг.

Михаил Мудрик Аксель Дисаси Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
