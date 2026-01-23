Челси вернул забытого игрока. Романо поднял много шума из-за Мудрика
Дисаси получит второй шанс в «Челси»
Новый тренер «Челси» Лиам Росеньор дал шанс забытым игрокам первой команды. 27-летний защитник Аксель Дисаси, который во времена Марески был отстранен и даже тренировался с дублем, официально вернулся в состав.
Фабрицио Романо случайно вызвал много шума в соцсетях, опубликовав фото, где рядом с Дисаси тренируется игрок, очень похожий на Михаила Мудрика. В комментариях началось настоящее «расследование» – действительно ли это украинский вингер и свежее ли фото.
Впрочем, снимок сделан еще до дисквалификации Мудрика за допинг.
