Челси вернул забытого игрока. Романо поднял много шума из-за Мудрика

Новый тренер «Челси» Лиам Росеньор дал шанс забытым игрокам первой команды. 27-летний защитник Аксель Дисаси, который во времена Марески был отстранен и даже тренировался с дублем, официально вернулся в состав.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Фабрицио Романо случайно вызвал много шума в соцсетях, опубликовав фото, где рядом с Дисаси тренируется игрок, очень похожий на Михаила Мудрика. В комментариях началось настоящее «расследование» – действительно ли это украинский вингер и свежее ли фото.

Впрочем, снимок сделан еще до дисквалификации Мудрика за допинг.