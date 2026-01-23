Коста признался, как его выгнали из Челси, невзирая на заслуги

Бывший форвард «Челси» Диего Коста поделился воспоминаниями о методах работы Антонио Конте.

В 2017 году итальянский тренер отправил футболисту сообщение, в котором дал понять, что больше не нуждается в его услугах. В результате в январе 2018 года Коста вернулся в «Атлетико».

«У него наверняка были свои скрытые мотивы, ведь он осознавал ненормальность ситуации: тренер отказывается от игрока, ставшего лучшим снайпером его команды.

Я переслал то сообщение Марине Грановской. Она сразу ответила, что подобное поведение недопустимо и он не является собственником клуба. Находясь в Бразилии с семьей, я объяснил Марине, что после всего вклада в успехи «Челси» я не заслужил такого обращения.

Этот человек лишен доверия к окружающим и возомнил, что знает абсолютно все. Тренировочный процесс под его началом не приносит радости: он вечно раздражен и угрюм. Возможно, у него проблемы в личной жизни, раз он настолько мрачен.

Это печальное завершение истории, ведь я был по–настоящему счастлив в Лондоне, но не хотел провоцировать конфликты в клубе.

Трофеи, которые он взял с «Челси», были завоеваны при моем непосредственном участии, как бы прискорбно это ни было для него самого. Несмотря на это, я желаю ему только добра», – рассказал Коста в эфире подкаста Джона Оби Микела.