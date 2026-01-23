Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коста признался, как его выгнали из Челси, невзирая на заслуги
23 января 2026, 05:25
Коста признался, как его выгнали из Челси, невзирая на заслуги

Бывший форвард лондонцев поделился воспоминаниями

Коста признался, как его выгнали из Челси, невзирая на заслуги
Бывший форвард «Челси» Диего Коста поделился воспоминаниями о методах работы Антонио Конте.

В 2017 году итальянский тренер отправил футболисту сообщение, в котором дал понять, что больше не нуждается в его услугах. В результате в январе 2018 года Коста вернулся в «Атлетико».

«У него наверняка были свои скрытые мотивы, ведь он осознавал ненормальность ситуации: тренер отказывается от игрока, ставшего лучшим снайпером его команды.

Я переслал то сообщение Марине Грановской. Она сразу ответила, что подобное поведение недопустимо и он не является собственником клуба. Находясь в Бразилии с семьей, я объяснил Марине, что после всего вклада в успехи «Челси» я не заслужил такого обращения.

Этот человек лишен доверия к окружающим и возомнил, что знает абсолютно все. Тренировочный процесс под его началом не приносит радости: он вечно раздражен и угрюм. Возможно, у него проблемы в личной жизни, раз он настолько мрачен.

Это печальное завершение истории, ведь я был по–настоящему счастлив в Лондоне, но не хотел провоцировать конфликты в клубе.

Трофеи, которые он взял с «Челси», были завоеваны при моем непосредственном участии, как бы прискорбно это ни было для него самого. Несмотря на это, я желаю ему только добра», – рассказал Коста в эфире подкаста Джона Оби Микела.

