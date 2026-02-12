Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Экс-звезде Арсенала добавили новые обвинения – суд уже назначен
12 февраля 2026, 17:18 | Обновлено 12 февраля 2026, 17:34
489
0

ФОТО. Экс-звезде Арсенала добавили новые обвинения – суд уже назначен

Томас Партей находится под залогом, однако прокуратура выдвинула новые обвинения

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Футболисту «Вильярреала» Томасу Партею предъявлены еще два новых обвинения в изнасиловании.

32-летний футболист предстанет перед судом в ноябре. Ранее он отрицал обвинения в изнасиловании двух женщин и сексуальном насилии в отношении третьей. Служба королевской прокуратуры санкционировала еще два дополнительных пункта обвинения.

По данным The Telegraph, 13 марта Партей появится в Вестминстерском магистратском суде по новым обвинениям. В сентябре прошлого года в Королевском суде Саутуорка он не признал вину по пяти эпизодам изнасилования и одному – сексуального насилия; предполагаемые события относятся к 2021–2022 годам.

После ухода из «Арсенала» по истечении контракта он был обвинен и сейчас находится под залогом. Партей выступает за «Вильярреал»; условия залога позволяют играть, но обязывают уведомлять полицию о зарубежных поездках и запрещают контакт с заявительницами.

Томас Партей фото скандал lifestyle Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
