Спасать от вылета. Клуб АПЛ определился с новым тренером

Англия
12 февраля 2026, 19:20 | Обновлено 12 февраля 2026, 19:24
Ноттингем Форест выбрал Перейру

Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Перейра

Клуб АПЛ Ноттингем Форест после увольнения тренера Шона Дойча уже определился с новым наставником. Контракт с Лесниками подпишет Витор Перейра.

В прошлом сезоне португальский специалист спас от вылета Вулверхэмтон, а теперь попробует проделать это же с Ноттингем Форест.

Команда еще не в зоне вылета, однако неудачная серия опустила Форест на 17-ю позицию. Ноттингем опережает Вест Хэм лишь на три пункта.

Перейра был уволен из Вулверхэмптона после 10 матчей текущего сезона АПЛ без побед.

Витор Перейра Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
