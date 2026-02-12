Спасать от вылета. Клуб АПЛ определился с новым тренером
Ноттингем Форест выбрал Перейру
Клуб АПЛ Ноттингем Форест после увольнения тренера Шона Дойча уже определился с новым наставником. Контракт с Лесниками подпишет Витор Перейра.
В прошлом сезоне португальский специалист спас от вылета Вулверхэмтон, а теперь попробует проделать это же с Ноттингем Форест.
Команда еще не в зоне вылета, однако неудачная серия опустила Форест на 17-ю позицию. Ноттингем опережает Вест Хэм лишь на три пункта.
Перейра был уволен из Вулверхэмптона после 10 матчей текущего сезона АПЛ без побед.
