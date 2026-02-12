Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал защитника из Испании

Аладжи Оливейра заключил контракт с Эпицентром

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал защитника из Испании
ФК Эпицентр. Аладжи Оливейра

Каменец-подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании испанского защитника «Торрента» Аладжи Оливейра.

Условия трансфера и личного контракта 27-летнего футболиста не сообщаются.

Оливейра присоединился к клубу на сборах в Турции и уже сыграл в нескольких контрольных матчах.

«Футбольный клуб «Эпицентр» рад приветствовать Аладжи Оливейру в своей дружной семье. Желаем вместе с нами прогрессировать, одерживать победы и покорять новые высоты!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее Аладжи выступал за испанские клубы в разных дивизионах. В этом сезоне новобранец «Эпицентра» провел за «Торент» в четвертом дивизионе чемпионата Испании 10 матчей и 1 в Кубке Испании, в котором отличился забитым голом.

Всего в активе защитника 71 поединок на профессиональном уровне.

Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
Spaceman
Залишилось зовсім мало часу,аби знайти нормального тренера,інакше виліт в Пєрдів..
