Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Криштиану возвращается на поле
Руководство Аль-Насра и суверенного фонда Саудовской Аравии ожидают, что форвард Аль-Насра Криштиану Роналду вернется на поле в субботу в матче чемпионата против Аль-Фатеха.
Роналду был недоволен тем, как управляется клуб Аль-Наср, поэтому отказался выходить на поле и пропустил два матча команды.
Ожидается, что в среду Роналду не сыграет в Азиатской Лиге чемпионов, но далее вернется, так как менеджмент пообещал Криштиану решить все проблемы в клубе.
В чемпионате Саудовской Аравии Аль-Наср идет на второй позиции с отставанием от Аль-Хиляла в один пункт.
