Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим

Саудовская Аравия
10 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:22
Криштиану возвращается на поле

10 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Руководство Аль-Насра и суверенного фонда Саудовской Аравии ожидают, что форвард Аль-Насра Криштиану Роналду вернется на поле в субботу в матче чемпионата против Аль-Фатеха.

Роналду был недоволен тем, как управляется клуб Аль-Наср, поэтому отказался выходить на поле и пропустил два матча команды.

Ожидается, что в среду Роналду не сыграет в Азиатской Лиге чемпионов, но далее вернется, так как менеджмент пообещал Криштиану решить все проблемы в клубе.

В чемпионате Саудовской Аравии Аль-Наср идет на второй позиции с отставанием от Аль-Хиляла в один пункт.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
