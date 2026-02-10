Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим

Руководство Аль-Насра и суверенного фонда Саудовской Аравии ожидают, что форвард Аль-Насра Криштиану Роналду вернется на поле в субботу в матче чемпионата против Аль-Фатеха.

Роналду был недоволен тем, как управляется клуб Аль-Наср, поэтому отказался выходить на поле и пропустил два матча команды.

Ожидается, что в среду Роналду не сыграет в Азиатской Лиге чемпионов, но далее вернется, так как менеджмент пообещал Криштиану решить все проблемы в клубе.

В чемпионате Саудовской Аравии Аль-Наср идет на второй позиции с отставанием от Аль-Хиляла в один пункт.