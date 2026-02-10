Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
MEGOGO назвал самые популярные трансляции 2025 года

Какие спортивные события вызвали наибольший интерес у украинцев

MEGOGO назвал самые популярные трансляции 2025 года
Медиасервис MEGOGO подвел итоги 2025 года в спортивном контенте. Самым популярным по количеству просмотров событием года для украинских болельщиков стал триумфальный бой-реванш Александра Усика против Даниэля Дюбуа II.

Топ-10 самых популярных событий года на платформе выглядит так:

1. Александр Усик – Даниэль Дюбуа II (Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе)

2. Бельгия – Украина (Лига наций УЕФА, Плей-офф)

3. Украина – Исландия (Квалификация ЧМ-2026)

4. Украина – Бельгия (Лига наций УЕФА, Плей-офф)

5. Франция – Украина (Квалификация ЧМ-2026)

6. Украина – Франция (Квалификация ЧМ-2026)

7. ПСЖ – Интер (Финал Лиги чемпионов)

8. Интер – Барселона (Полуфинал Лиги чемпионов)

9. ПСЖ – Арсенал (Полуфинал Лиги чемпионов)

10. Исландия – Украина (Квалификация Евро-2026)

MEGOGO Александр Усик Александр Усик - Даниель Дюбуа
