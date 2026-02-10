MEGOGO назвал самые популярные трансляции 2025 года
Какие спортивные события вызвали наибольший интерес у украинцев
Медиасервис MEGOGO подвел итоги 2025 года в спортивном контенте. Самым популярным по количеству просмотров событием года для украинских болельщиков стал триумфальный бой-реванш Александра Усика против Даниэля Дюбуа II.
Топ-10 самых популярных событий года на платформе выглядит так:
1. Александр Усик – Даниэль Дюбуа II (Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе)
2. Бельгия – Украина (Лига наций УЕФА, Плей-офф)
3. Украина – Исландия (Квалификация ЧМ-2026)
4. Украина – Бельгия (Лига наций УЕФА, Плей-офф)
5. Франция – Украина (Квалификация ЧМ-2026)
6. Украина – Франция (Квалификация ЧМ-2026)
7. ПСЖ – Интер (Финал Лиги чемпионов)
8. Интер – Барселона (Полуфинал Лиги чемпионов)
9. ПСЖ – Арсенал (Полуфинал Лиги чемпионов)
10. Исландия – Украина (Квалификация Евро-2026)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец может объединиться с Месси
«МЮ» хочет купить Кауана Элиаса