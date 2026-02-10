Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер – ЛНЗ. Спарринг лидеров УПЛ. Смотреть онлайн LIVE
10 февраля 2026, 10:14 | Обновлено 10 февраля 2026, 10:17
Смотрите 10 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Шахтер

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер и ЛНЗ проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает 2-е место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).

Интересно, что в зимнее межсезонье нигерийский форвард Проспер Оба перешел из ЛНЗ в Шахтер.

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера

Анонс матча

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Украине катастрофически не хватает профессиональных команд»
Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
