Шахтер – ЛНЗ. Спарринг лидеров УПЛ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер и ЛНЗ проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает 2-е место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).
Интересно, что в зимнее межсезонье нигерийский форвард Проспер Оба перешел из ЛНЗ в Шахтер.
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера
Анонс матча
