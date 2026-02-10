Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер и ЛНЗ проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает 2-е место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).

Интересно, что в зимнее межсезонье нигерийский форвард Проспер Оба перешел из ЛНЗ в Шахтер.

Шахтер – ЛНЗ. Спарринг лидеров УПЛ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера

Анонс матча