Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 12:01 |
Динамо может подписать полузащитника, который оказался не нужен Полесью

Полузащитник Юрий Фербей покинул Житомир и теперь находится в расположении киевского клуба

10 февраля 2026, 12:01 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Фербей

Украинский полузащитник Юрий Фербей прибыл в расположение киевского «Динамо» – 17-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче в составе U-19.

В декабре прошлого года украинец договорился о прекращении сотрудничества с греческим «Олимпиакосом» и получил статус свободного агента.

По информации Футбол 24, полузащитник вернулся в Украину и некоторое время находился в лагере житомирского «Полесья». Фербей не убедил тренерский штаб «волков» и не получил шансов закрепиться в новой команде.

Украинский футболист присоединился к «Динамо» и сможет проявить себя во время спаррингов на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Турции.

Фербей перебрался в Грецию во время полномасштабного российского вторжения. В Украине играл за киевские «Динамо», «Восход» и «Атлет».

Николай Тытюк Источник: Футбол 24
