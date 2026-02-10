Динамо может подписать полузащитника, который оказался не нужен Полесью
Полузащитник Юрий Фербей покинул Житомир и теперь находится в расположении киевского клуба
Украинский полузащитник Юрий Фербей прибыл в расположение киевского «Динамо» – 17-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче в составе U-19.
В декабре прошлого года украинец договорился о прекращении сотрудничества с греческим «Олимпиакосом» и получил статус свободного агента.
По информации Футбол 24, полузащитник вернулся в Украину и некоторое время находился в лагере житомирского «Полесья». Фербей не убедил тренерский штаб «волков» и не получил шансов закрепиться в новой команде.
Украинский футболист присоединился к «Динамо» и сможет проявить себя во время спаррингов на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Турции.
Фербей перебрался в Грецию во время полномасштабного российского вторжения. В Украине играл за киевские «Динамо», «Восход» и «Атлет».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новым тренером женской сборной Украины стала Ия Андрущак
УАФ провела успешные переговоры с представителями Германии, Испании, Франции, Нидерландов