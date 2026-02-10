Динамо может подписать полузащитника, который оказался не нужен Полесью

Украинский полузащитник Юрий Фербей прибыл в расположение киевского «Динамо» – 17-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче в составе U-19.

В декабре прошлого года украинец договорился о прекращении сотрудничества с греческим «Олимпиакосом» и получил статус свободного агента.

По информации Футбол 24, полузащитник вернулся в Украину и некоторое время находился в лагере житомирского «Полесья». Фербей не убедил тренерский штаб «волков» и не получил шансов закрепиться в новой команде.

Украинский футболист присоединился к «Динамо» и сможет проявить себя во время спаррингов на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Турции.

Фербей перебрался в Грецию во время полномасштабного российского вторжения. В Украине играл за киевские «Динамо», «Восход» и «Атлет».