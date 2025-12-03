Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
В услугах Юрия Фербея заинтересованы также «Полесье», «Карпаты» и ЛНЗ
Украинский полузащитник Юрий Фербей прекратил сотрудничество с греческим «Олимпиакосом», где выступал в составе команды U-19. Об этом сообщил портал Legioners.ua.
Приоритетным вариантом для 17-летнего футболиста является возвращение в Украину. В его услугах заинтересованы киевское «Динамо», черкасский ЛНЗ, житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».
«Пришла пора поблагодарить «Олимпиакос» за эти замечательные три года в команде, спасибо каждому игроку, каждому тренеру, каждому врачу и просто людям, которые были со мной все это время. Пора начинать что-то новое...» – написал Юрий в социальных сетях.
Фербей перебрался в Грецию во время полномасштабного российского вторжения. В Украине играл за киевские «Динамо», «Восход» и «Атлет».
