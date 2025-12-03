Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Греция
03 декабря 2025, 23:49 |
1366
0

Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос

В услугах Юрия Фербея заинтересованы также «Полесье», «Карпаты» и ЛНЗ

03 декабря 2025, 23:49 |
1366
0
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Instagram. Юрий Фербей

Украинский полузащитник Юрий Фербей прекратил сотрудничество с греческим «Олимпиакосом», где выступал в составе команды U-19. Об этом сообщил портал Legioners.ua.

Приоритетным вариантом для 17-летнего футболиста является возвращение в Украину. В его услугах заинтересованы киевское «Динамо», черкасский ЛНЗ, житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

«Пришла пора поблагодарить «Олимпиакос» за эти замечательные три года в команде, спасибо каждому игроку, каждому тренеру, каждому врачу и просто людям, которые были со мной все это время. Пора начинать что-то новое...» – написал Юрий в социальных сетях.

Фербей перебрался в Грецию во время полномасштабного российского вторжения. В Украине играл за киевские «Динамо», «Восход» и «Атлет».

По теме:
Будет запускать дроны? Стало известно, куда отправится Гармаш
Флик требует трансфер у руководства Барсы. Началась работа над подписанием
В ЛНЗ отреагировали на слухи о трансфере африканского форварда
чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 13
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Теннис | 03 декабря 2025, 22:03 7
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 03.12.2025, 04:05
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Бокс | 03.12.2025, 07:22
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Футбол | 03.12.2025, 22:07
Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 9
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
03.12.2025, 20:22 3
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем