Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Англия
06 января 2026, 10:29 |
Юрист Илья Скоропашкин оценил работу команды вингера сборной Украины Михаила Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал о том, что команда вингера сборной Украины Михаила Мудрика допустила ошибку, когда согласилась на открытие пробы «Б», ведь после этого был упущен шанс смягчить срок дисквалификации:

«Если нарушение было непреднамеренным, санкция может составлять два года или меньше. Если нарушение умышленное, стандартная санкция – четыре года. Если спортсмен сотрудничает и добровольно признает нарушения, он может получить уменьшенную санкцию – три года.

Поэтому, когда нет оснований утверждать, что нарушение было непреднамеренным, открытие пробы «Б» является стратегической ошибкой, которая лишает спортсмена возможности получить существенное уменьшение срока отстранения путем добровольного признания нарушения.

Это (отказ от пробы «Б» и признание вины – прим) позволило бы автоматически снизить санкцию с четырех до трех лет, а при наличии доказательств отсутствия значительной вины – и до меньших сроков.

Однако попытки выиграть время для поиска версии путем открытия пробы «Б» – это неверный путь, который всегда приводит к негативным последствиям», – рассказал юрист.

Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Комментарии 1
Перець
Нічого страшного у Мудрика багато часу для спортзалу буде і на Вмв ще поганяти 
