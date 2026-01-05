Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста
Англия
05 января 2026, 07:27
Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста

Вингер сборной Украины обвиняется в употреблении запрещенных веществ

Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает находиться вне футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

По информации источника, команда 24-летнего футболиста столкнулась с проблемами, которые могут повлиять на будущее талантливого игрока. В течении 2025 года юристы сделали все возможное, чтобы найти смягчающие обстоятельства, которые позволили бы сократить срок дисквалификации.

Однако, все попытки специалистов оказались неудачными – снизить риски допингового скандала так и не удалось. Более того, проблем добавил и сам Мудрик, который два раза за несколько месяцев нарушил правила дорожного движения и усугубил свое положение.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В прошлом сезоне украинский вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Последний официальный поединок украинец сыграл в ноябре 2024 года против немецкого «Хайденхайма» в Лиге конференций.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг дисквалификация ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Перець
Вже більше року пройшло і ніхто не знає кінцевий  термін дискваліфікації, якийсь нонсенс такого ще небуло в історії футболу 
