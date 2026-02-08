ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
Кенан Йылдыз подписал новый контракт с туринским клубом
Туринский Ювентус официально объявил о продолжении сотрудничества с турецким форвардом Кенаном Йылдызом. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, 20-летний турок Кенан Йылдыз поставил подпись под трудовым соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2030 года. Руководство «Ювентуса» повысило клаусулу за перспективного футболиста и улучшило личные условия Кенана.
В этом сезоне Йылдыз провел 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 8 ассистов. Его цена по данным портала Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.
«𝑶𝒖𝒓 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒔» ⭐️— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 7, 2026
The future is black and white. Kenan Yıldız until 2030.
🎵 Starboy – @theweeknd pic.twitter.com/uADUdau6TS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победа в матче Европейского кубка наций
Чисора рассказал интересную историю