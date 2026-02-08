Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
Италия
08 февраля 2026, 11:34 |
309
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу

Кенан Йылдыз подписал новый контракт с туринским клубом

08 февраля 2026, 11:34 |
309
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Туринский Ювентус официально объявил о продолжении сотрудничества с турецким форвардом Кенаном Йылдызом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 20-летний турок Кенан Йылдыз поставил подпись под трудовым соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2030 года. Руководство «Ювентуса» повысило клаусулу за перспективного футболиста и улучшило личные условия Кенана.

В этом сезоне Йылдыз провел 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 8 ассистов. Его цена по данным портала Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.

По теме:
Педро ЭНРИКЕ: «Просто благодарю Бога и Шахтер»
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
Фиорентина с голом Соломона потеряла очки в чемпионате Италии
Кенан Йылдыз продление контракта Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08 февраля 2026, 00:05 3
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению

Победа в матче Европейского кубка наций

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08 февраля 2026, 10:23 4
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем

Чисора рассказал интересную историю

Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07.02.2026, 22:31
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Умер легендарный литовский футболист
Футбол | 08.02.2026, 11:30
Умер легендарный литовский футболист
Умер легендарный литовский футболист
Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
Футбол | 08.02.2026, 07:55
Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
06.02.2026, 09:10 12
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 39
Футбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 87
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем