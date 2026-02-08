ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу

Туринский Ювентус официально объявил о продолжении сотрудничества с турецким форвардом Кенаном Йылдызом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 20-летний турок Кенан Йылдыз поставил подпись под трудовым соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2030 года. Руководство «Ювентуса» повысило клаусулу за перспективного футболиста и улучшило личные условия Кенана.

В этом сезоне Йылдыз провел 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 8 ассистов. Его цена по данным портала Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.