Йылдыз: от Кенана-варвара до Кенана-завоевателя

«Вечер магического Йылдыза» – такими заголовками пестрела апеннинская пресса после матча 1-го круга «Ювентуса» с «Кальяри», когда «Старая Синьора» одержала волевую победу (2:1) благодаря дублю Кенана Йылдыза: первый гол был забит правой, а второй – левой ногой. Когда-то один из наших прославленных тренеров посоветовал мне как журналисту обращать особое внимание на авторов таких двуногих дублей, подчеркивая, что это признак незаурядного индивидуального мастерства. С тех пор (а это было едва ли не четверть столетия назад) я так и делаю.

Тебе всего 20, а ты уже входишь в пятерку лучших игроков Серии А по оценкам всех без исключения уважаемых статистических порталов, ты – самый дорогой игрок и настоящий лидер «Ювентуса». «Ю-вен-ту-са»! Не сказка ли это? Кенана Йылдыза еще во время заключения долгосрочного контракта со «Старой Синьорой» авансом наградили кучей комплиментов: мол, продолжатель дела великих «ювентийских» «десяток» вроде Мишеля Платини и Алессандро Дель Пьеро. Признаюсь, тогда несколько скептически отнесся к шуму вокруг турецкого легионера. Однако по мере того, как Кенан прокладывал себе путь в черно-белой футболке, мой скепсис сошел на нет. И сейчас именно с Йылдызом «ювентини» связывают свои надежды на ренессанс, ведь что-то слишком уж за последние сезоны «Юве» погряз в долгах перед болельщиками.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Йылдыз родился в немецком Регенсбурге в семье турка и немки. В родительском доме чтили турецкую и немецкую культуры, что дало парню уникальный взгляд на жизнь. Такое сочетание культур способствовало его адаптивности – черте, проявляющейся как на поле, так и вне его. Кенан Йылдыз – ревностный мусульманин. Его сызмальства научили важности дисциплины, уважения и упорного труда – ценностей, глубоко укоренившихся в его религиозном воспитании. Вера играет немалую роль в жизни юноши, ведя его к преодолению трудностей профессионального футбола и помогая ему оставаться на твердой почве, несмотря на все возрастающую славу. Собственно, очень часто режиссеры телетрансляций Серии А выхватывают молитву-настрой Йылдыза перед каждым из таймов.

Кенан гордится своим турецким происхождением. Он имеет двойное гражданство – германское и турецкое. Впрочем, хорошо поразмыслив, парень решил все же представлять Турцию на международной арене. Его решение отражает прочную связь с родиной его отца и желание внести свой вклад в турецкий футбол. Это также расположило к нему турецких болельщиков, которые видят в нем символ надежды на футбольное будущее страны.

Молодежная академия «Баварии», где юноша изучал азы большой игры на протяжении 10 лет, заложила крепкие основы именно баварской футбольной ментальности. И переход после этого в «Ювентус», как мне кажется, выгодно подсветил этот фундамент. Что я имею в виду? Строгая дисциплина и умение добросовестно работать на поле соединились с тактической математикой и здоровым прагматизмом (уж где-где, а в черно-белом Турине этому способны научить). В то же время все перечисленное отнюдь не исключает творчество на футбольном поле, которым Йылдыз щедро делится с тифозерией.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Кенан отличается незаурядной универсальностью, ведь способен добиться успеха как атакующий полузащитник, вингер или нападающий. При росте 187 см он совмещает физическую мощь с техническим мастерством. Его способность создавать моменты, делать точные передачи и забивать издалека делает его динамичным и непредсказуемым игроком. Тренеры часто подчеркивают его зрелость и футбольный интеллект, крайне редкие черты для такого молодого человека. Независимо от того, играет он в центре или на флангах, адаптивность Кенана позволяет ему чувствовать себя, как рыба в воде при разных тактических схемах. Хотя слева, по-моему, он выглядит более органично.

Когда ты только разменял третий десяток, у тебя есть все условия для дальнейшего прогресса. На дворе – январь, а Кенан по голам и ассистам уже достиг своих показателей за весь прошлый сезон. Заметил характерную особенность игры Кенана – стремление нанести как можно больше ударов по воротам соперников, зачастую даже не с самых выгодных позиций. По количеству нанесенных ударов (ныне таковых 60), как, собственно, и по среднему количеству ударов за матч (3), он в этом сезоне стабильно держится в пятерке лучших игроков Серии А. Собственно, удары могут происходить и после обворовывания защитников команд-соперниц, и после стремительных контратак, и первым касанием после передач партнеров.

Его великий предшественник, символ «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро написал в своей автобиографии: «В настоящей игре ты всегда сам решаешь, как будут развиваться события – именно это означает атаковать». Так вот Йылдыз именно из таких – тех, кто сам решает. Заметил, что в каждом матче (независимо от того, удачно складывается игра для бьянко-нери или же плохо) у него есть хотя бы один эпизод (а, как правило, больше), когда он совершает слаломный проход, обыгрывая по дороге нескольких защитников (со среднематчевым показателем дриблинга в 2,1 Кенан сейчас является 3-м в Серии А, по данным whoscored.com), смещаясь с левого фланга в центр и нанося удар по воротам. И вполне нормально, когда это происходит, скажем, уже в компенсированное к 1-му тайму время. Собственно, как нельзя лучше характеризует турецкого «ювентино» то, что по количеству вхождений с мячом в штрафную он является лидером Серии А! И такое впечатление, что для достижения этого результата турок взял слова Сандро за дорожный указатель.

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ювентус

Не перебарщивает ли турецкий легионер с индивидуальной игрой? Честно говоря, меня иногда посещают размышления на эту тему. Но речь здесь не об игровом эгоизме. Просто как-то очень ярко он действует индивидуально на своем фланге, словно подчеркивая силу собственного «я». И еще заметил, что во время празднования голов партнеров Йылдыз нередко поздравляет голеадора последним. «Не будь таким подозрительным, не ищи во всем смысл», – упрекают меня. Может, и правы, однако такое наблюдение у меня есть. В этом контексте, кстати, отмечу Лучано Спаллетти.

Частенько случается так, что он меняет Кенана во время домашних матчей, что называется, под аплодисменты. Возможно, и так помогая парню чувствовать себя своим среди множества прихожан ювентийского футбольного храма. И чем раньше эта замена происходит (например, матч с «Кремонезе», где судьба встречи была решена задолго до финального свистка, и Спаллетти мог позволить себе экспериментировать), тем более бурная та овация.

Отмечу и корректность турецкого юноши. Единственная желтая карточка, полученная им в Серии А в текущем сезоне, – за симуляцию в штрафной во время выездного матча предыдущего тура с «Кальяри». На Сардинии вообще Кенану было неуютно. То и дело камера выхватывала его лицо, отражающее гамму отрицательных эмоций. Хотя и гамма та едва уловима, понятна только тем, кто хорошо знает Йылдыза-человека. Дискуссии турка с защитником соперников Йерри Миной тоже не носили какого-то бурного характера. Так, флегматичные, но твердые ответы эмоциональному оппоненту. Футбол для Йылдыза важнее болтовни на поле!

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Более 40 лет назад в отечественных кинотеатрах демонстрировали фильм «Конан-варвар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Лента имела огромный успех у нашего зрителя. Герой-одиночка ментально чем-то напоминает Йылдыза, прежде всего, своим индивидуализмом. По сути, под последним понимается индивидуальная свобода, значение личности и независимость. Да, Кенан – все же не чистый форвард (по крайней мере, таковым был крайне редко) и не является зависимой от полузащитников фигурой на футбольном поле. Варвар ли? Ну, могущественный воин – да.

Человек, делающий ставку на грубую физическую силу? Силой Йылдыз не обделен, однако ставит не только на нее. Варвар в значении «иностранец»? Ну, может быть. Впрочем, в Северной Италии человеку, родившемуся в Германии, не так уж сложно адаптироваться. В свое время после «Конана-варвара» было снято и продолжение «Конан-разрушитель», а дальше – «Конан-завоеватель». Ну, разрушителем Йылдыза все же назвать нельзя.

Да, он не гнушается черновой работы (запал в память эпизод из выездного матча против «Кальяри», когда турок стремглав примчался на помощь защитникам, мастерски закрыв корпусом мяч после работы в отборе, спровоцировав, в конце концов, фол на себе), но это все-таки не его отличительная черта. А вот завоевателем футбольной Италии, если в дальнейшем будет продолжать в том же духе, вполне может стать. Успешных завоеваний, Кенан!

Алексей РЫЖКОВ