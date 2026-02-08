Педро ЭНРИКЕ: «Просто благодарю Бога и Шахтер»
Бразильский легионер донецкого Шахтера Педро Энрике поделился эмоциями после продления контракта с «горняками». Футболист рассказал о своих целях.
«Мои впечатления самые лучшие, правда. Просто благодарю Бога и клуб за веру в мою работу. Хочу сказать, что я очень счастлив, очень рад. Клуб такого уровня как «Шахтер» – продлить контракт с ними означает, что мою работу ценят. Я только благодарю Бога за этот контракт и буду работать дальше, чтобы добиться большего.
Я подписал контракт еще на пять лет. Что это для меня значит? Это клуб, открывший мне дверь в Европу, помог осуществить большие мечты, и это только начало. Скажу, что очень счастлив по этому.
Это точно шанс одержать большие победы – выиграть лигу, выиграть все, в чем я буду здесь играть, и продолжать осуществлять мечты, чтобы мое имя запомнили в клубе, играть в больших турнирах и строить здесь карьеру», – сказал легионер.
Ранее появилась информация, что Педро Энрике может получить украинский паспорт и быть вовлеченным в сборную Украины, которую тренирует Сергей Ребров.
