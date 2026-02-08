07.02.2026 14:30 – FT 2 : 0
Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0. Топ-розыгрыш углового. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
7 февраля 2026 года «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли матч 25-го тура АПЛ.
Поединок на «Олд Траффорд» завершился победой хозяев – 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Настоящим украшением матча стал первый гол «красных дьяволов», забитый Брианом Мбемо после красивого розыгрыша в 2 паса после углового.
Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Мбемо, 38, Фернандеш, 81
Удаление: Ромеро, 29 (Тоттенхэм)
Видеообзор
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед), асcист Диогу Далот.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Кобби Мейну.
29’
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получает красную карточку.
