7 февраля 2026 года «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли матч 25-го тура АПЛ.

Поединок на «Олд Траффорд» завершился победой хозяев – 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Настоящим украшением матча стал первый гол «красных дьяволов», забитый Брианом Мбемо после красивого розыгрыша в 2 паса после углового.

Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Мбемо, 38, Фернандеш, 81

Удаление: Ромеро, 29 (Тоттенхэм)

