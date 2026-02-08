Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0. Топ-розыгрыш углового. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
07.02.2026 14:30 – FT 2 : 0
Тоттенхэм
Англия
08 февраля 2026, 13:36
84
0

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0. Топ-розыгрыш углового. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля 2026 года «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли матч 25-го тура АПЛ.

Поединок на «Олд Траффорд» завершился победой хозяев – 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Настоящим украшением матча стал первый гол «красных дьяволов», забитый Брианом Мбемо после красивого розыгрыша в 2 паса после углового.

Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Мбемо, 38, Фернандеш, 81
Удаление: Ромеро, 29 (Тоттенхэм)

Видеообзор

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед), асcист Диогу Далот.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Кобби Мейну.
29’
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получает красную карточку.
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм удаление (красная карточка) Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристиан Ромеро Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Бриан Мбемо видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
