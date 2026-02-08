Две красные карточки и победный гол на 90+5. Болонья уступила Парме
Четвертое подряд поражение «россоблу» в Серии А
В воскресенье, 8 февраля, в рамках 24-го тура итальянской Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Пармой».
Игра прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далл'Ара» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Уже на 18-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве из-за удаления Побеги, который получил прямую красную карточку за грубый фол.
Несмотря на удаление, именно хозяева создавали более опасные моменты, но на 72-й минуте смогла забить «Парма». После подачи штрафного Кастро срезал мяч в собственные ворота, но у соперника, который боролся с ним, зафиксировали офсайд, и счет остался равным.
На 79-й минуте составы команд сравнялись, поскольку вторую желтую и красную карточку получил Тройло.
Развязка матча наступила в компенсированное время. На 90+5-й минуте точным дальним ударом победу «Парме» принес Ордоньес.
Серия А. 24-й тур, 8 февраля
Болонья – Парма – 0:1
Гол: Ордоньес, 90+5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Красничи уверен в силе команды
Команды сразились за золото континентального первенства