Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
08 февраля 2026, 15:58 | Обновлено 08 февраля 2026, 16:01
Две красные карточки и победный гол на 90+5. Болонья уступила Парме

Четвертое подряд поражение «россоблу» в Серии А

Две красные карточки и победный гол на 90+5. Болонья уступила Парме
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля, в рамках 24-го тура итальянской Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Пармой».

Игра прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далл'Ара» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Уже на 18-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве из-за удаления Побеги, который получил прямую красную карточку за грубый фол.

Несмотря на удаление, именно хозяева создавали более опасные моменты, но на 72-й минуте смогла забить «Парма». После подачи штрафного Кастро срезал мяч в собственные ворота, но у соперника, который боролся с ним, зафиксировали офсайд, и счет остался равным.

На 79-й минуте составы команд сравнялись, поскольку вторую желтую и красную карточку получил Тройло.

Развязка матча наступила в компенсированное время. На 90+5-й минуте точным дальним ударом победу «Парме» принес Ордоньес.

Серия А. 24-й тур, 8 февраля

Болонья – Парма – 0:1

Гол: Ордоньес, 90+5

Болонья Серия A Парма чемпионат Италии по футболу Хоэль Ордоньес
