Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Даже не спрашивайте меня по поводу Довбика»
Тренер не ждет возвращение украинца
В понедельник Рома сыграет матч чемпионата Италии против Кальяри, а наставник Джан Пьеро Гасперини даже не готов называать приблизительные сроки возвращения форварда Артема Довбика.
«Довбик? Даже не спрашивайте меня в ближайшее время о нем. Артем выбыл на месяцы», – сказал Гасперини.
Ранее Артем принял перенес операцию и точно пропустит матч плей-офф отбора ЧМ-2026 сборной Украины против Швеции.
В январе Довбик был близок к трансферу в другую команду, однако серьезная травма помешала переходу игрока национальной команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Бабогло стал новым капитаном «львов»
Легионер подписал новый контракт с «горняками»