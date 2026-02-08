Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Даже не спрашивайте меня по поводу Довбика»
Италия
08 февраля 2026, 16:52 | Обновлено 08 февраля 2026, 16:55
1086
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Даже не спрашивайте меня по поводу Довбика»

Тренер не ждет возвращение украинца

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Даже не спрашивайте меня по поводу Довбика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник Рома сыграет матч чемпионата Италии против Кальяри, а наставник Джан Пьеро Гасперини даже не готов называать приблизительные сроки возвращения форварда Артема Довбика.

«Довбик? Даже не спрашивайте меня в ближайшее время о нем. Артем выбыл на месяцы», – сказал Гасперини.

Ранее Артем принял перенес операцию и точно пропустит матч плей-офф отбора ЧМ-2026 сборной Украины против Швеции.

В январе Довбик был близок к трансферу в другую команду, однако серьезная травма помешала переходу игрока национальной команды.

Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
