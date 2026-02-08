Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Даже не спрашивайте меня по поводу Довбика»

В понедельник Рома сыграет матч чемпионата Италии против Кальяри, а наставник Джан Пьеро Гасперини даже не готов называать приблизительные сроки возвращения форварда Артема Довбика.

«Довбик? Даже не спрашивайте меня в ближайшее время о нем. Артем выбыл на месяцы», – сказал Гасперини.

Ранее Артем принял перенес операцию и точно пропустит матч плей-офф отбора ЧМ-2026 сборной Украины против Швеции.

В январе Довбик был близок к трансферу в другую команду, однако серьезная травма помешала переходу игрока национальной команды.