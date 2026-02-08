Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боевая ничья. Александрия провела спарринг с датским клубом Хобро
Боевая ничья. Александрия провела спарринг с датским клубом Хобро

Поединок «Александрия» – «Хобро» завершился со счетом 2:2

ФК Александрия

«Александрия» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В воскресенье, 8 февраля, команда сыграла контрольный матч с клубом «Хобро» из Дании.

Соперник «Александрии» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании. До зимного перерыва команда в 18 матчах набрала 18 очков (4 победы, 6 ничьих, 8 поражений) и в турнирной таблице идет на десятом месте.

Поединок получился боевым. Команды смогли забить по два мяча.

За «Александрию» голами отметились Теди Цара и Артем Шулянский.

Товарищеский матч. Турция. 8 февраля

«Александрия» (Украина) – «Хобро» (Дания) – 2:2

Голы: Цара, Шулянский

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия контрольные матчи УПЛ Теди Цара Артем Шулянский
