  Названы стартовые составы на суперматч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити
Англия
08 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 08 февраля 2026, 17:52
Названы стартовые составы на суперматч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити

8 февраля в 18:30 пройдет главный поединок 25-го тура АПЛ

Коллаж Sport.ua

Названы стартовые составы на центральный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.

8 февраля в 18:30 Ливерпуль принимает Манчестер Сити на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арне Слот и Пеп Гвардиола назвали стартовые составы команд на игру.

Ливерпуль идет на 6-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (56 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 47), МЮ (44), Челси (43), Ливерпуль, Брентфорд (по 39).

Стартовые составы на суперматч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослай, Макаллистер, Салах, Гакпо, Экитике, Гравенберх

Запас: Мамардашвили, Вудман, Эндо, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоха

Ман Сити: Доннарумма, Нуньес, Хусанов, Гехи, Айт-Нури, Родри, Бернарду Силва, О’Рейли, Семеньо, Мармуш, Холанд

Запас: Траффорд, Диас, Рейндерс, Аке, Шерки, Нико, Фоден, Аллейн, Льюис

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити стартовые составы Арне Слот Пеп Гвардиола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
