Названы стартовые составы на суперматч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити

Названы стартовые составы на центральный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.
8 февраля в 18:30 Ливерпуль принимает Манчестер Сити на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.
Арне Слот и Пеп Гвардиола назвали стартовые составы команд на игру.
Ливерпуль идет на 6-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.
Топ-7 АПЛ: Арсенал (56 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 47), МЮ (44), Челси (43), Ливерпуль, Брентфорд (по 39).
Стартовые составы на суперматч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослай, Макаллистер, Салах, Гакпо, Экитике, Гравенберх
Запас: Мамардашвили, Вудман, Эндо, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоха
Ман Сити: Доннарумма, Нуньес, Хусанов, Гехи, Айт-Нури, Родри, Бернарду Силва, О’Рейли, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запас: Траффорд, Диас, Рейндерс, Аке, Шерки, Нико, Фоден, Аллейн, Льюис
Инфографика