Задача для Пепа: почему МанСити проигрывает чемпионскую гонку Арсеналу

Покидая поле после первого тайма в матче против «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» контролировал ход игры. Точный удар Антуана Семеньо на 44-й минуте обеспечил гостям преимущество в два гола. Учитывая, что «шпоры» нанесли всего 3 удара по воротам в первом тайме, и только 1 из пределов штрафной площади, «горожане» выглядели уверенно.

Этот промежуточный результат, в сочетании с неудовлетворительной игрой «Тоттенхэма» в Премьер-лиге под руководством Томаса Франка, даже заставил некоторых болельщиков лондонского клуба покинуть стадион в перерыве. Но они ушли зря, поскольку второй тайм стал совсем другой историей.

Конечно, лучше уходить на перерыв, ведя в счете, чем играть вничью или проигрывать, но преимущество в 2 гола часто считается сложным для удержания на вторую половину матча. В этом случае команды не уверены, стоит ли рисковать, пытаясь забить третий гол, чтобы решить исход матча, или лучше закрыться в обороне, чтобы сохранить преимущество, но позволить сопернику атаковать.

«Сити» не сделал ни того, ни другого. Дубль Доминика Соланке в первые 25 минут второго тайма ошеломил команду Пепа Гвардиолы, а сам матч завершился со счетом 2:2. Конечно, свою роль сыграла и ситуация – «Тоттенхэму» нечего было терять, отыгрывая отставание в 2 гола, поэтому «шпоры» атаковал чаще, чем обычно под руководством Франка, но это все равно была полная капитуляция «Сити».

Что еще важнее, этот матч подчеркнул проблему, которая преследует «горожан» в борьбе за титул с начала года. В четырех из шести матчей АПЛ с 1 января «Манчестер Сити» вел в счете к перерыву, и в трех из них терял очки. Преимущество в 1 гол после первого тайма в поединках против «Челси» и «Брайтона» было потеряно в последние 30 минут, после чего последовала ничья с «Тоттенхэмом».

В этом сезоне Премьер-лиги «горожане» потеряли 11 очков, ведя в счете после первого тайма – больше в подобных ситуациях потерял только «Вест Хэм» (13), который борется за выживание. «Сити» чаще вел в счете после первого тайма, чем любая другая команда в АПЛ, поэтому потерянные очки при таком преимуществе вызывают вопросы о том, насколько хорошо они контролируют игру в текущем сезоне.

Контроль всегда был важной темой для «горожан» в эпоху Гвардиолы. За 366 матчей в Премьер-лиге под его руководством «Сити» показал самый высокий средний показатель владения мячом (65,8%) и в среднем совершил на 96 успешных передач больше за игру, чем любая другая команда.

Исторически сложилось так, что как только «горожане» выходили вперед, соперникам было очень сложно переломить ход игры. До этого сезона «Сити» терял в среднем всего 1 очко на 4 матча, ведя в счете – это лучший показатель среди всех команд в АПЛ. Потерянные 11 баллов после первого тайма в этом сезоне – худший результат «горожан» с кампании 2004/05. Это также на 1 очко больше, чем за весь прошлый сезон (10).

За последние полтора сезона «Сити» потерял 21 очко в 35 матчах Премьер-лиги, в которых вел в счете к перерыву (0,60 очка за игру). За предыдущие 8 сезонов под руководством Гвардиолы этот показатель составлял 42 балла в 176 таких матчах (0,24 очка за игру).

В этом сезоне было 5 матчей, в которых «горожане» теряли преимущество в счете после перерыва: против «Брайтона» (дважды), «Арсенала», «Челси» и «Тоттенхэма». Этот показатель больше, чем за любой из их предыдущих 17-ти сезонов в высшем дивизионе.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» демонстрирует как умение удерживать преимущество в счете, так и более впечатляющую игру во втором тайме, если нужно отыгрываться или просто больше забить. Поэтому лондонцы и впереди в чемпионской гонке.

Сейчас «Сити» отстает от «канониров» на 9 очков в борьбе за титул (учитывая результат матча «Арсенала» в 25-м туру – Прим. Sport.ua), и во многом это связано с потерей очков во втором тайме. «Арсенал», наоборот, не потерял ни одного очка в 11 матчах текущего сезона АПЛ, в которых вел в счете к перерыву. Даже «Астон Вилла», которая тоже является участником чемпионской гонки, не потеряла ни одного очка в шести матчах, в которых лидировала до перерыва.

Матч против «Тоттенхэма» стал показательным по еще одной причине: это был первый раз с 2018 года, когда «Сити» вел в счете с преимуществом в 2 или более мячей к перерыву и не смог победить. Предыдущим клубом, который смог так перевернуть игру против «горожан», был «Манчестер Юнайтед».

С того момента и до поединка против «шпор» «Сити» выигрывал в каждом из 115 случаев, когда вел в счете с преимуществом в 2 и более голов к перерыву во всех турнирах. Кроме того, «горожане» также стали гораздо более уязвимыми в обороне во вторых таймах матчей текущего сезона Премьер-лиги.

«Сити» пропустил 17 голов во втором тайме в текущем сезоне АПЛ – на 11 больше, чем в первом. Кроме того, во второй половине матчей «горожане» допустили гораздо больше ударов по своим воротам, чем в первой (156 против 71), при этом сами нанесли всего на 10 ударов больше во втором тайме матчей, чем в первом.

Отчасти это связано с тем, что «Сити» вел в счете к перерыву в 16 из 24 матчей, но разница по забитым мячам, ударам и ожидаемым голам между первыми и вторыми таймами довольно тревожная. У «горожан» осталось 14 матчей, чтобы сократить отставание от «Арсенала» в борьбе за титул. Чтобы сохранять шансы на чемпионство, Гвардиоле нужно срочно разобраться с этой нестабильностью, иначе борьба за титул завершится досрочно.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst