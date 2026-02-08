В спарринге Вереса и Кудровки все решил один забитый мяч

«Верес» и «Кудровка» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 8 февраля, команды провели товарищеский матч.

Команды начали поединок в среднем темпе. Некоторое время опасных моментов не было ни у одних, ни у других ворот.

Гола пришлось ждать довольно долго. На 80-й минуте Максим Смиян отправил мяч в ворота «Кудровки». После гола игра оживилась, но забитых мячей больше не было.

Свой следующий спарринг «Верес» проведет 10 февраля. Соперником будет датский клуб «Видовре».

«Кудровка» свой следующий контрольный матч сыграет с киевским «Динамо» 9 февраля.

Товарищеский матч. Турция. 8 февраля

«Верес» (Украина) – «Кудровка» (Украина) – 1:0

Гол: Смиян, 80