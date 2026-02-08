Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В спарринге Вереса и Кудровки все решил один забитый мяч
Товарищеские матчи
Верес
08.02.2026 10:00 – FT 1 : 0
Кудровка
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 12:03
120
0

В спарринге Вереса и Кудровки все решил один забитый мяч

Поединок «Верес» – «Кудровка» завершился со счетом 1:0

08 февраля 2026, 12:03
120
0
В спарринге Вереса и Кудровки все решил один забитый мяч
НК Верес

«Верес» и «Кудровка» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 8 февраля, команды провели товарищеский матч.

Команды начали поединок в среднем темпе. Некоторое время опасных моментов не было ни у одних, ни у других ворот.

Гола пришлось ждать довольно долго. На 80-й минуте Максим Смиян отправил мяч в ворота «Кудровки». После гола игра оживилась, но забитых мячей больше не было.

Свой следующий спарринг «Верес» проведет 10 февраля. Соперником будет датский клуб «Видовре».

«Кудровка» свой следующий контрольный матч сыграет с киевским «Динамо» 9 февраля.

Товарищеский матч. Турция. 8 февраля

«Верес» (Украина) – «Кудровка» (Украина) – 1:0

Гол: Смиян, 80

товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кудровка Верес - Кудровка Максим Смиян
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
