В спарринге Вереса и Кудровки все решил один забитый мяч
Поединок «Верес» – «Кудровка» завершился со счетом 1:0
«Верес» и «Кудровка» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 8 февраля, команды провели товарищеский матч.
Команды начали поединок в среднем темпе. Некоторое время опасных моментов не было ни у одних, ни у других ворот.
Гола пришлось ждать довольно долго. На 80-й минуте Максим Смиян отправил мяч в ворота «Кудровки». После гола игра оживилась, но забитых мячей больше не было.
Свой следующий спарринг «Верес» проведет 10 февраля. Соперником будет датский клуб «Видовре».
«Кудровка» свой следующий контрольный матч сыграет с киевским «Динамо» 9 февраля.
Товарищеский матч. Турция. 8 февраля
«Верес» (Украина) – «Кудровка» (Украина) – 1:0
Гол: Смиян, 80
