Верес и Кудровка сыграют товарищеский матч. Стартовые составы

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 8 февраля, подопечные Олега Шандрука проведут контрольный матч с ФК «Кудровка».

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел шесть контрольных матчей. Команда Олега Шандрука сыграла вничью 1:1 с польской «Краковией» и грузинской «Иберией 1999» (2:2), со счетом 3:4 уступила чешскому «Богемиансу 1905» и косовскому клубу «Дукаджини» (0:1), а также обыграла ФК «Азия» из Кыргызстана со счетом 2:0. В предыдущем контрольном матче «Верес» со счетом 2:3 проиграл киевскому «Динамо».

«Кудровка» свой предыдущий спарринг проводила 31 января с «Полонией». Матч завершился поражением украинского клуба со счетом 1:2.

Товарищеский матч. Турция. 8 февраля, 10:00

«Верес» (Украина) – «Кудровка» (Украина)