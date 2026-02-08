Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес и Кудровка сыграют товарищеский матч. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 09:44 | Обновлено 08 февраля 2026, 09:48
Верес и Кудровка сыграют товарищеский матч. Стартовые составы

Поединок «Верес» – «Кудровка» состоится 8 февраля в 10:00

Верес и Кудровка сыграют товарищеский матч. Стартовые составы
НК Верес

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 8 февраля, подопечные Олега Шандрука проведут контрольный матч с ФК «Кудровка».

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел шесть контрольных матчей. Команда Олега Шандрука сыграла вничью 1:1 с польской «Краковией» и грузинской «Иберией 1999» (2:2), со счетом 3:4 уступила чешскому «Богемиансу 1905» и косовскому клубу «Дукаджини» (0:1), а также обыграла ФК «Азия» из Кыргызстана со счетом 2:0. В предыдущем контрольном матче «Верес» со счетом 2:3 проиграл киевскому «Динамо».

«Кудровка» свой предыдущий спарринг проводила 31 января с «Полонией». Матч завершился поражением украинского клуба со счетом 1:2.

Товарищеский матч. Турция. 8 февраля, 10:00

«Верес» (Украина) – «Кудровка» (Украина)

