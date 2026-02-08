Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 февраля 2026, 10:04 |
Легенда Шахтера: «Луческу – мой футбольный отец»

Дуглас Коста расхвалил бывшего тренера «горняков»

Легенда Шахтера: «Луческу – мой футбольный отец»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Легендарный вингер донецкого Шахтера Дуглас Коста расхвалил бывшего тренера «горняков» Мирчу Луческу. Бразилец вспомнил период выступлений за донецкий клуб.

«Он – мой футбольный отец. Я приехал в Украину в 19 лет и покинул команду, когда мне было 25. Тренер разговаривал на португальском, и я многим ему благодарю.

В этой команде было много бразильцев: Виллиан, Луис Адриано, Фернандинью. Казалось, будто мы в Южной Америке. Мы выиграли пять чемпионатов подряд, мы были действительно сильными», – сказал Коста.

Дуглас Коста выступал за донецкий Шахтер в период с 2010 по 2015 годы. Также в карьере бразильца Бавария, Ювентус и другие клубы. В настоящее время вингер выступает за итальянский Кьево.

Дуглас Коста Шахтер Донецк Мирча Луческу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: La Gazzetta dello Sport
