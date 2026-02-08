«Лупашко начудил». Маркевич объяснил, кто должен быть капитаном Карпат
Специалист рассказал, кто должен стать новым капитаном «львов»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кто должен стать новым капитаном львовских Карпат после скандала в Турции. Специалист заявил, что не понимает некоторых решений Владислава Лупашко.
– Кто заслуживает стать новым капитаном «львов»?
– У Карпат был хорошим капитаном Чачуа, но почему-то мой преемник Владислав Лупашко учуял… Амвросий и играл хорошо, и заводил всех партнеров по команде в раздевалке, но решено было его поменять, лишить капитанского звания. С чем это связано, не знаю, не понимаю, то уже совсем другой вопрос…
Еще в Карпатах есть Бабогло, старожил клуба. Чачуа и Бабогло своей игрой заслуживают носить капитанскую повязку на плечи, – лаконично сказал Маркевич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саленко рассказал, как одной ногой уже перешел в «Тоттенхэм»
Николя Пепе тайно женился на известной актрисе