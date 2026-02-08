«Лупашко начудил». Маркевич объяснил, кто должен быть капитаном Карпат

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кто должен стать новым капитаном львовских Карпат после скандала в Турции. Специалист заявил, что не понимает некоторых решений Владислава Лупашко.

– Кто заслуживает стать новым капитаном «львов»?

– У Карпат был хорошим капитаном Чачуа, но почему-то мой преемник Владислав Лупашко учуял… Амвросий и играл хорошо, и заводил всех партнеров по команде в раздевалке, но решено было его поменять, лишить капитанского звания. С чем это связано, не знаю, не понимаю, то уже совсем другой вопрос…

Еще в Карпатах есть Бабогло, старожил клуба. Чачуа и Бабогло своей игрой заслуживают носить капитанскую повязку на плечи, – лаконично сказал Маркевич.