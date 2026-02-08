Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лупашко начудил». Маркевич объяснил, кто должен быть капитаном Карпат
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 10:24 |
1031
0

«Лупашко начудил». Маркевич объяснил, кто должен быть капитаном Карпат

Специалист рассказал, кто должен стать новым капитаном «львов»

08 февраля 2026, 10:24 |
1031
0
«Лупашко начудил». Маркевич объяснил, кто должен быть капитаном Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кто должен стать новым капитаном львовских Карпат после скандала в Турции. Специалист заявил, что не понимает некоторых решений Владислава Лупашко.

– Кто заслуживает стать новым капитаном «львов»?

– У Карпат был хорошим капитаном Чачуа, но почему-то мой преемник Владислав Лупашко учуял… Амвросий и играл хорошо, и заводил всех партнеров по команде в раздевалке, но решено было его поменять, лишить капитанского звания. С чем это связано, не знаю, не понимаю, то уже совсем другой вопрос…

Еще в Карпатах есть Бабогло, старожил клуба. Чачуа и Бабогло своей игрой заслуживают носить капитанскую повязку на плечи, – лаконично сказал Маркевич.

По теме:
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
Легенда Шахтера: «Луческу – мой футбольный отец»
Мирон Маркевич Владислав Лупашко Карпаты Львов Амбросий Чачуа Владислав Бабогло Денис Мирошниченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08 февраля 2026, 07:33 1
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии

Саленко рассказал, как одной ногой уже перешел в «Тоттенхэм»

ФОТО. Звездный футболист женился на порноактрисе
Футбол | 08 февраля 2026, 01:40 0
ФОТО. Звездный футболист женился на порноактрисе
ФОТО. Звездный футболист женился на порноактрисе

Николя Пепе тайно женился на известной актрисе

«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Футбол | 07.02.2026, 10:22
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 07.02.2026, 21:10
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Футзал | 07.02.2026, 19:12
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 1
Бокс
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 87
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем