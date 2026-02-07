Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 17:35 | Обновлено 07 февраля 2026, 18:08
В Карпатах переизберут капитана после инцидента на сборах

Денис Мирошниченко лишится капитанской повязки

Карпаты

Украинский защитник Денис Мирошниченко больше не будет капитаном «Карпат». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Причиной стало обращение 31-летнего футболиста к своим партнерам на русском языке перед началом товарищеского матча с «ГАИСом», который завершился поражением со счетом 0:1.

«В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевшими место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» арендовал легионера львовских «Карпат».

Карпаты Львов капитан Денис Мирошниченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ГАИС контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
