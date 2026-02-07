В Карпатах переизберут капитана после инцидента на сборах

Украинский защитник Денис Мирошниченко больше не будет капитаном «Карпат». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Причиной стало обращение 31-летнего футболиста к своим партнерам на русском языке перед началом товарищеского матча с «ГАИСом», который завершился поражением со счетом 0:1.

«В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевшими место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» арендовал легионера львовских «Карпат».