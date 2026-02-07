ВИДЕО. Экс-динамивец зажег в Европе. Его хотят купить Карпаты

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Польша
07 февраля 2026, 19:35 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:36
Назарий Русин забил в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский нападающий Назарий Русин отличился забитым мячом в матче 20-го тура чемпионата Польши, в котором «Арка» встречалась с «Легией».

Русин записал гол на свой счет на 58-й минуте поединка, а уже на 71-й был заменен. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.

Этот гол стал для Русина вторым в текущем сезоне чемпионата Польши – он провел 13 матчей.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Назарий Русин подтвердил информацию о переговорах с львовскими «Карпатами».

Барселона – Мальорка – 3:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Красивый гол Ямаля. Барселона дома обыграла Мальорку
Шахтер – Динамо Тбилиси – 7:2. Разгром в Анталии. Видео голов и обзор
Назарий Русин чемпионат Польши по футболу Арка Гдыня Легия Варшава
