ВИДЕО. Экс-динамивец зажег в Европе. Его хотят купить Карпаты

Украинский нападающий Назарий Русин отличился забитым мячом в матче 20-го тура чемпионата Польши, в котором «Арка» встречалась с «Легией».

Русин записал гол на свой счет на 58-й минуте поединка, а уже на 71-й был заменен. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.

Этот гол стал для Русина вторым в текущем сезоне чемпионата Польши – он провел 13 матчей.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Назарий Русин подтвердил информацию о переговорах с львовскими «Карпатами».

