Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед

Майкл Каррик продлил свою беспроигрышную серию во главе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах до 7 матчей.

В матче 25-го тура АПЛ МЮ под руководством англичанина победил на своем поле Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:0.

Во время своего второго срока во главе «Манчестер Юнайтед» Каррик победил во всех четырех поединках!

Вспомним все матчи Каррика во главе «Манчестер Юнайтед».

Майкл Каррик в качестве тренера «Манчестер Юнайтед»: 7 матчей, 6 побед, 1 ничья