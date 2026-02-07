Англия07 февраля 2026, 20:40 |
Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
На этот раз жертвой «красных дьяволов» стал «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Майкл Каррик продлил свою беспроигрышную серию во главе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах до 7 матчей.
В матче 25-го тура АПЛ МЮ под руководством англичанина победил на своем поле Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:0.
Во время своего второго срока во главе «Манчестер Юнайтед» Каррик победил во всех четырех поединках!
Вспомним все матчи Каррика во главе «Манчестер Юнайтед».
Майкл Каррик в качестве тренера «Манчестер Юнайтед»: 7 матчей, 6 побед, 1 ничья
- 2021: победа над Вильярреалом Унаи Эмери (2:0)
- 2021: ничья против Челси Томаса Тухеля (1:1)
- 2021: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
- 2026: победа над «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы (2:0)
- 2026: победа над «Арсеналом» Микеля Артеты (3:2)
- 2026: победа над «Фулхэмом» Марку Силвы (3:2)
- 2026: победа над Тоттенхэм Хотспур Томаса Франка (2:0)
А до МС і АВ усього 3 бали)) Наступна гра з молотками. Не зупинятися
