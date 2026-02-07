Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
Англия
Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед

На этот раз жертвой «красных дьяволов» стал «Тоттенхэм» в матче АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Майкл Каррик продлил свою беспроигрышную серию во главе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах до 7 матчей.

В матче 25-го тура АПЛ МЮ под руководством англичанина победил на своем поле Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:0.

Во время своего второго срока во главе «Манчестер Юнайтед» Каррик победил во всех четырех поединках!

Вспомним все матчи Каррика во главе «Манчестер Юнайтед».

Майкл Каррик в качестве тренера «Манчестер Юнайтед»: 7 матчей, 6 побед, 1 ничья

  • 2021: победа над Вильярреалом Унаи Эмери (2:0)
  • 2021: ничья против Челси Томаса Тухеля (1:1)
  • 2021: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
  • 2026: победа над «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы (2:0)
  • 2026: победа над «Арсеналом» Микеля Артеты (3:2)
  • 2026: победа над «Фулхэмом» Марку Силвы (3:2)
  • 2026: победа над Тоттенхэм Хотспур Томаса Франка (2:0)
По теме:
Пчелы ужалили сорок. Брентфорд с Ярмолюком создал сенсацию в АПЛ
Игрок Тоттенхэма первым в сезоне АПЛ получил две красные карточки
Дэвид Мойес отреагировал на автогол Миколенко в матче Эвертона в АПЛ
Майкл Каррик статистика Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
sres2016
А до МС і АВ усього 3 бали)) Наступна гра з молотками. Не зупинятися
