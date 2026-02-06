Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нант – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Нант
07.02.2026 22:05 - : -
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
06 февраля 2026, 07:52 | Обновлено 06 февраля 2026, 09:09
6
0

Смотрите 7 февраля в 22:05 поединок Лиги 1

06 февраля 2026, 07:52 | Обновлено 06 февраля 2026, 09:09
6
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Нант» и «Лион».

Игра пройдет в Нанте на стадионе «Стад де ла Божуар».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:05 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Мец – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Бензема отмечался хет-триком в составе всех клубов, за которые выступал
ПСЖ – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лион Роман Яремчук чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) смотреть онлайн Нант
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
