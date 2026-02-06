В субботу, 7 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Нант» и «Лион».

Игра пройдет в Нанте на стадионе «Стад де ла Божуар».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:05 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Нант – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция