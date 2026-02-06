Франция06 февраля 2026, 07:52 | Обновлено 06 февраля 2026, 09:09
Нант – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 22:05 поединок Лиги 1
В субботу, 7 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Нант» и «Лион».
Игра пройдет в Нанте на стадионе «Стад де ла Божуар».
Начало поединка запланировано в 22:05 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Нант – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
