Аталанта – Ювентус – 3:0. Синьора в шоке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Кубка Италии
В четверг, 5 февраля 2026 года, на стадионе Нью Бэленс Арена состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
«Старая синьора» считалась фаворитом игры, но сенсационно вылетела из национального кубка.
Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 5 февраля
Аталанта – Ювентус – 3:0
Голы: Скаммакка, 27 (пен.), Сулемана, 77, Пашалич, 85
Видеообзор
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аталанта.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Камал Сулемана (Аталанта), асcист Рауль Белланова.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
