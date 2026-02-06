В четверг, 5 февраля 2026 года, на стадионе Нью Бэленс Арена состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

«Старая синьора» считалась фаворитом игры, но сенсационно вылетела из национального кубка.

Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 5 февраля

Аталанта – Ювентус – 3:0

Голы: Скаммакка, 27 (пен.), Сулемана, 77, Пашалич, 85

Видеообзор