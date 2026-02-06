Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аталанта – Ювентус – 3:0. Синьора в шоке. Видео голов и обзор матча
Кубок Италии
Аталанта
05.02.2026 22:00 – FT 3 : 0
Ювентус
Италия
06 февраля 2026, 08:47 | Обновлено 06 февраля 2026, 08:59
Смотрите видеообзор поединка Кубка Италии

Аталанта – Ювентус – 3:0. Синьора в шоке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля 2026 года, на стадионе Нью Бэленс Арена состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Старая синьора» считалась фаворитом игры, но сенсационно вылетела из национального кубка.

Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 5 февраля
Аталанта – Ювентус – 3:0
Голы: Скаммакка, 27 (пен.), Сулемана, 77, Пашалич, 85

Видеообзор

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аталанта.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Камал Сулемана (Аталанта), асcист Рауль Белланова.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
Дмитрий Вус
