В четверг, 5 февраля 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Страсбургом» и «Лионом».

Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась со счетом 3:1.

Решающую роль в матче сыграл полузащитник «Страсбурга» Хулио Энсисо, который после перерыва отличился двумя забитыми мячами.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 5 февраля

Страсбург – Монако – 3:1

Голы: Годо, 7, Энсисо, 55, 61 – Бирет, 58

