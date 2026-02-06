Франция06 февраля 2026, 09:02 |
62
0
Страсбург – Монако – 3:1. Дубль Энсисо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Кубка Франции
06 февраля 2026, 09:02 |
62
0
В четверг, 5 февраля 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Страсбургом» и «Лионом».
Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Решающую роль в матче сыграл полузащитник «Страсбурга» Хулио Энсисо, который после перерыва отличился двумя забитыми мячами.
Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 5 февраля
Страсбург – Монако – 3:1
Голы: Годо, 7, Энсисо, 55, 61 – Бирет, 58
Видеообзор
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Страсбург.
58’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Монако.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Страсбург), асcист Валентин Барко.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Хоакин Паничелли.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2026, 05:12 5
«Горняки» могут отдать в аренду в «Кудровку» Фарину и Глущенко
Футбол | 06 февраля 2026, 09:42 0
Поединок состоится 6 февраля в 21:30 по Киеву
Футбол | 05.02.2026, 20:26
Футбол | 06.02.2026, 05:55
Олимпийские игры | 05.02.2026, 11:31
Комментарии 0
Популярные новости
05.02.2026, 09:18 7
04.02.2026, 14:45 17
05.02.2026, 08:03 21
04.02.2026, 19:57 1
04.02.2026, 08:18 12
05.02.2026, 04:02 1
05.02.2026, 08:18 8
04.02.2026, 23:25