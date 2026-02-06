Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Страсбург – Монако – 3:1. Дубль Энсисо. Видео голов и обзор матча
Кубок Франции
Страсбург
05.02.2026 22:00 – FT 3 : 1
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
06 февраля 2026, 09:02 |
62
0

Страсбург – Монако – 3:1. Дубль Энсисо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Кубка Франции

06 февраля 2026, 09:02 |
62
0
Страсбург – Монако – 3:1. Дубль Энсисо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Страсбургом» и «Лионом».

Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающую роль в матче сыграл полузащитник «Страсбурга» Хулио Энсисо, который после перерыва отличился двумя забитыми мячами.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 5 февраля
Страсбург – Монако – 3:1
Голы: Годо, 7, Энсисо, 55, 61 – Бирет, 58

Видеообзор

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Страсбург.
58’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Монако.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Страсбург), асcист Валентин Барко.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Хоакин Паничелли.
По теме:
Бетис – Атлетико – 0:5. Гол и ассист Лукмана. Видеообзор матча
Аталанта – Ювентус – 3:0. Синьора в шоке. Видео голов и обзор матча
Стал известен последний полуфиналист Кубка Нидерландов 2025/26
Монако Страсбург Кубок Франции по футболу Хулио Энсисо Мика Биерет видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Футбол | 06 февраля 2026, 05:12 5
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами

«Горняки» могут отдать в аренду в «Кудровку» Фарину и Глущенко

Унион Берлин – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 06 февраля 2026, 09:42 0
Унион Берлин – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Унион Берлин – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 6 февраля в 21:30 по Киеву

УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 05.02.2026, 20:26
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 06.02.2026, 05:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05.02.2026, 11:31
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 17
Олимпийские игры
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 21
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 12
Футбол
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 8
Бокс
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем