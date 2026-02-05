В пятницу, 6 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Лидс

Неплохие результаты демонстрирует новичок чемпионата в текущем сезоне. После 24 туров Премьер-лиги на балансе «Лидса» есть 26 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 6 зачетных пунктов.

В Кубке Англии коллектив выбил «Дерби Каунти» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет с «Бирмингемом».

Ноттингем

В национальном чемпионате «Ноттингем» демонстрирует практически идентичные результаты – после 24 игр Премьер-лиги на балансе клуба есть 26 очков, однако он занимает 17-ю строчку из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем у «павлинов». Расстояние от зоны вылета составляет уже 6 очков. Путь в Кубке Англии «Ноттингем» завершил на стадии 1/32 финала, где потерпел поражение от «Рексгема».

В Лиге Европы англичане набрали 14 баллов, благодаря которым заняли 13-ю строчку общего зачета и получили право играть в плей-офф.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды сыграли между собой в 4-х матчах. Статистика равна – у каждого клуба по 2 победы.

Интересные факты

В последних 5-х играх «Ноттингем» пропустил всего 2 гола.

«Ноттингем» забил 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

В 5/7 последних играх «Лидса» в Премьер-лиге было забито менее 2.5 голов.

Прогноз

Последние игры команды совсем не богаты головами, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 (с коэффициентом 1.74 по линии БК betking).