Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
06.02.2026 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз
Англия
05 февраля 2026, 21:27 | Обновлено 05 февраля 2026, 21:31
25
0

Матч начнется 6 февраля в 22:00 по Киеву

ФК Лидс

В пятницу, 6 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Лидс

Неплохие результаты демонстрирует новичок чемпионата в текущем сезоне. После 24 туров Премьер-лиги на балансе «Лидса» есть 26 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 6 зачетных пунктов.

В Кубке Англии коллектив выбил «Дерби Каунти» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет с «Бирмингемом».

Ноттингем

В национальном чемпионате «Ноттингем» демонстрирует практически идентичные результаты – после 24 игр Премьер-лиги на балансе клуба есть 26 очков, однако он занимает 17-ю строчку из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем у «павлинов». Расстояние от зоны вылета составляет уже 6 очков. Путь в Кубке Англии «Ноттингем» завершил на стадии 1/32 финала, где потерпел поражение от «Рексгема».

В Лиге Европы англичане набрали 14 баллов, благодаря которым заняли 13-ю строчку общего зачета и получили право играть в плей-офф.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды сыграли между собой в 4-х матчах. Статистика равна – у каждого клуба по 2 победы.

Интересные факты

  • В последних 5-х играх «Ноттингем» пропустил всего 2 гола.
  • «Ноттингем» забил 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • В 5/7 последних играх «Лидса» в Премьер-лиге было забито менее 2.5 голов.

Прогноз

Последние игры команды совсем не богаты головами, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 (с коэффициентом 1.74 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Лидс
6 февраля 2026 -
22:00
Ноттингем Форест
Тотал менше 2.5 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
