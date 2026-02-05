Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
05 февраля 2026, 21:11 | Обновлено 05 февраля 2026, 21:25
ВИДЕО. Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за Аль-Хиляль

«Аль-Хиляль» громит «Аль-Ахдуд»

ВИДЕО. Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля, «Аль-Ахдуд» принимает в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Состоянием на 80-ю минуту при счете 5:0 в матче, который проходит в городе Найран, побеждают гости.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач.

Первым голом в матче отметился Карим Бензема, для которого он стал дебютным в футболке «Аль-Хиляля» после перехода из «Аль-Иттихада».

Во втором тайме француз отличился еще дважды, оформив хет-трик благодаря голам на 60-й и 64-й минутах.

На 73-й минуте Карим был заменен, а Малкольм и Аль-Давсари увеличили преимущество «Аль-Хиляля».

ВІДЕО. Бензема оформив хет-трик у дебютному матчі за Аль-Хіляль

По теме:
Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду
С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд
ВИДЕО. Бензема забил дебютный гол за Аль-Хиляль
Аль-Хиляль Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд хет-трик видео
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Денис Брегін
Карім, Карім, ну не можна ж так-Кріштік може нервовий зрив отримати.
Ответить
+1
