ВИДЕО. Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за Аль-Хиляль

В четверг, 5 февраля, «Аль-Ахдуд» принимает в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Состоянием на 80-ю минуту при счете 5:0 в матче, который проходит в городе Найран, побеждают гости.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач.

Первым голом в матче отметился Карим Бензема, для которого он стал дебютным в футболке «Аль-Хиляля» после перехода из «Аль-Иттихада».

Во втором тайме француз отличился еще дважды, оформив хет-трик благодаря голам на 60-й и 64-й минутах.

На 73-й минуте Карим был заменен, а Малкольм и Аль-Давсари увеличили преимущество «Аль-Хиляля».

ВІДЕО. Бензема оформив хет-трик у дебютному матчі за Аль-Хіляль