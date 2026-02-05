ВИДЕО. Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за Аль-Хиляль
«Аль-Хиляль» громит «Аль-Ахдуд»
В четверг, 5 февраля, «Аль-Ахдуд» принимает в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».
Состоянием на 80-ю минуту при счете 5:0 в матче, который проходит в городе Найран, побеждают гости.
Первым голом в матче отметился Карим Бензема, для которого он стал дебютным в футболке «Аль-Хиляля» после перехода из «Аль-Иттихада».
Во втором тайме француз отличился еще дважды, оформив хет-трик благодаря голам на 60-й и 64-й минутах.
На 73-й минуте Карим был заменен, а Малкольм и Аль-Давсари увеличили преимущество «Аль-Хиляля».
ВІДЕО. Бензема оформив хет-трик у дебютному матчі за Аль-Хіляль
