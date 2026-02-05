Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 февраля 2026, 16:12
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии

Александра в двух сетах выиграла у Ван Синьюй в четвертьфинале WTA 250 в Клуж-Напоке

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла 33-ю ракетку мира Ван Синьюй (Китай, WTA 33).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/4 финала

Ван Синьюй (Китай) [4] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 4:6

Александра впервые сыграла против Ван Синьюй.

Олейникова одержала дебютную победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA.

Александра проводит первые соревнования на уровне Тура в карьере. В Клуже, помимо Ван Синьюй, она также одолела Майяр Шериф и Анну Бондар. Ее следующей оппоненткой будет победительница противостояния Эмма Радукану (Великобритания, WTA 30) – Майя Хвалиньская (Польша, WTA 146).

5 февраля свой четвертьфинальный поединок в Клуже также проведет Дарья Снигур, которая встретится с Юань Юэ.

Статистика матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

