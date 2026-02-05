Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Александра в двух сетах выиграла у Ван Синьюй в четвертьфинале WTA 250 в Клуж-Напоке
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла 33-ю ракетку мира Ван Синьюй (Китай, WTA 33).
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/4 финала
Ван Синьюй (Китай) [4] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 4:6
Александра впервые сыграла против Ван Синьюй.
Олейникова одержала дебютную победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA.
Александра проводит первые соревнования на уровне Тура в карьере. В Клуже, помимо Ван Синьюй, она также одолела Майяр Шериф и Анну Бондар. Ее следующей оппоненткой будет победительница противостояния Эмма Радукану (Великобритания, WTA 30) – Майя Хвалиньская (Польша, WTA 146).
5 февраля свой четвертьфинальный поединок в Клуже также проведет Дарья Снигур, которая встретится с Юань Юэ.
Статистика матча
Фотогалерея матча
Чесно зізнаюся, перед грою думав, що саме китаянка стане кінцевою зупинкою для Саші на цьому турнірі - надто вже хороший хід та набрала на улюбленому покритті. Але те, як Олександра перевернула невдалий початок матчу з ніг на голову, відігравши купу брейкпойнтів і просто зламавши цим суперницю, а потім невблаганно затягнула її в свій комбінаційний розумний теніс... 1/14 реалізації брейкпойнтів в першому сеті, Карл! І 2 з 22 загалом) І не треба кивати на травму - якби Сашуня не вперлась, Ван про свою травму навіть би і не згадала.
Продовжуй насолоджуватися грою і собою, Сашуня! А ми будемо насолоджуватися разом з тобою)
Успіхів надалі!