Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 17:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:31
0

ВИДЕО. Шахтер сравнял счет и вышел вперед в товарищеском матче с Ригой

Во втором тайме у горняков отличились Эгиналду и Ефим Конопля

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Шахтер сравнял счет и вышел вперед. Во втором тайме у горняков отличились Эгиналду и Ефим Конопля (2:1).

🔹 Товарищеский матч

5 февраля 2026 года. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Рига (Латвия) – 2:1 (второй тайм)

Гол: Эгиналду, 54, Ефим Конопля, 61 – Режиналдо Рамирес, 34

ГОЛ! 1:1. Эгиналду, 54 мин

Видеозапись матча

товарищеские матчи Рига Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Эгиналду Ефим Конопля
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
