ВИДЕО. Шахтер сравнял счет и вышел вперед в товарищеском матче с Ригой
Во втором тайме у горняков отличились Эгиналду и Ефим Конопля
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Шахтер сравнял счет и вышел вперед. Во втором тайме у горняков отличились Эгиналду и Ефим Конопля (2:1).
🔹 Товарищеский матч
5 февраля 2026 года. Анталия (Турция)
Шахтер Донецк (Украина) – Рига (Латвия) – 2:1 (второй тайм)
Гол: Эгиналду, 54, Ефим Конопля, 61 – Режиналдо Рамирес, 34
ГОЛ! 1:1. Эгиналду, 54 мин
Видеозапись матча
