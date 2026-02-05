Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший тренер мира может возглавить Реал летом. Известны подробности
Испания
05 февраля 2026, 18:34 |
1161
0

Лучший тренер мира может возглавить Реал летом. Известны подробности

Луис Энрике может продолжить карьеру в Мадриде

05 февраля 2026, 18:34 |
1161
0
Лучший тренер мира может возглавить Реал летом. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике может стать главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает Speedline.

По информации источника, 55-летний специалист летом может заменить у руля команды Альваро Арбелоа, в кандидатуру которого на постоянной основе игроки гранда не верят. Энрике является серьезным претендентом на пост коуча «сливочных».

Мадридский «Реал» располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своем активе 54 балла и отставания от «Барселоны» на один пункт. В 1/16 финала Лиги чемпионов команду Арбеола ожидает «Бенфика».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения по супертрансферу.

По теме:
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги
Жирона определилась с будущим Мичела, у которого истекает контракт
Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига ПСЖ Альваро Арбелоа
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Рига – 2:1. Волевая победа в спарринге. Видео голов
Футбол | 05 февраля 2026, 17:57 0
Шахтер Донецк – Рига – 2:1. Волевая победа в спарринге. Видео голов
Шахтер Донецк – Рига – 2:1. Волевая победа в спарринге. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 0
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04.02.2026, 23:50
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Теннис | 05.02.2026, 16:12
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 19
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 2
Бокс
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 16
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 5
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем