Лучший тренер мира может возглавить Реал летом. Известны подробности
Луис Энрике может продолжить карьеру в Мадриде
Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике может стать главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает Speedline.
По информации источника, 55-летний специалист летом может заменить у руля команды Альваро Арбелоа, в кандидатуру которого на постоянной основе игроки гранда не верят. Энрике является серьезным претендентом на пост коуча «сливочных».
Мадридский «Реал» располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своем активе 54 балла и отставания от «Барселоны» на один пункт. В 1/16 финала Лиги чемпионов команду Арбеола ожидает «Бенфика».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения по супертрансферу.
