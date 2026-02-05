Показали характер. Шахтер победил Ригу

После неудачи, которая настигла «горняков» в поединке против «Зонненгоф Гросашпах» из четвертой лиги Германии, команду Арда Турана ожидал более сложный экзамен в виде контрольной игры против «Риги» – действующего чемпиона Латвии и финалиста Кубка Латвии.

Со старта игры «Шахтер» привычным образом начал давить на ворота соперников, однако команда Адриана Гулы дала знать, что они точно не будут мальчиками для битья, поэтому в некоторых эпизодах «Рига» действительно выглядела получше, но единственное, что латвийцам не хватало, так это завершающего удара.

Подопечные Арда Турана создали уже в дебюте поединка, однако Звиедрис помешал забить Лукасу после проникающего паса в штрафную, а на добивании удар Мейреллиша головой потянул Юрковскис. Неплохой момент был у Фарины, который словно танк сделал рывок из собственной половины поля сквозь четырех противников, но центрбеку «Шахтера» для удара уже не хватило сил.

И тут Рига провела одну из немногих атак, в которой заработала пенальти. Очеретько в борьбе с Гало нарушил правила, а судейский приговор уверенно реализовал Рамирес, вколотив на силу без шансов для Фесюна. В самую раздевалку наши соперники могли удваивать преимущество, но Диоп, опередив Фесюна, не попал в створ ворот.

После перерыва Туран полностью обновил состав (за исключением голкипера), и это принесло свои плоды. Сначала у Бондаренко был прекрасный момент забивать, однако его удар пришелся в штангу. Этот момент стал первым тревожным звоночком для «Риги», который дал понять, что «горняки» решительно настроены победить.

Буквально через несколько мгновений удача улыбнулась «Шахтеру». Кауан Элиас получил мяч в штрафной, но ему помешали сравнять счет, но более быстрым в этом эпизоде ​​был Эгиналду, который прошил голкипера, и вернул равенство на табло.

Вскоре Элиас снова угрожал воротам «Риги», но Звиедрис парировал удар бразильца. Но если «Шахтеру» не удалось забить с игры, то на выручку пришел стандарт. Не столь высокий Конопля перепрыгнул двух соперников и точно пробил головой в самый угол.

До конца матча «Шахтер» мог удвоить преимущество, однако ударам Назарины и Кауана Элиаса не хватило точности, а Марлон Гомес попал в перекладину. У латвийцев мог забивать Контерас, но он не попал в ворота с острого угла, и Пенья, удар которого парировал Баглай под занавес встречи.

Товарищеский матч.

«Шахтер» - «Рига» - 1:1

Голы: Эгиналду, 54, Конопля, 61 – Рамирес, 39 (пен.)

«Шахтер» (1 тайм): Фесюн – Педро Энрике, Фарина, Грам, Винисиус Тобиас – Изаки, Очеретько – Педриньо, Лукас, Невертон – Мейреллиш

«Шахтер» (2 тайм): Фесюн (Баглай, 62) – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Назарина, Марлон Гомес, Бондаренко – Проспер, Эгиналду, Кауан Элиас

«Рига»: Звиедрис (Оролс, 72), Эдуардо, Черномордийс, Бирка, Анкра, Юрковскис, Сикейра, Гало, Улад-Мханд, Диоп, Рамирес

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция)

ШАХТЕР – РИГА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА