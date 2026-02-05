Ситуация Роналду. Забеспокоились даже власти Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии, которые активно вкладывают деньги в футбол и приглашение звезд, обеспокоены ситуацией с Криштиану Роналду, который отказался выйти на поле в недавнем матче чемпионата.

Однако представители суверенного фонд страны уверены, что игрок Аль-Насра сыграет в пятницу против Аль-Иттихада и на этом закончит свой бунт и продолжит играть.

Ранее Роналду решил, что власти дают больше денег другим клубам, а не Аль-Насру, что и вызвало такую реакцию португальца.

В чемпионате Аль-Наср идет на второй позиции и отстает от лидера Аль-Хиляла на один пункт.

В прошлом году Криштиану подписал с клубом контракт на два сезона.