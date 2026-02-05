Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ситуация Роналду. Забеспокоились даже власти Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
05 февраля 2026, 15:45 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:58
1131
1

Ситуация Роналду. Забеспокоились даже власти Саудовской Аравии

Надеются, что сыграет в пятницу

05 февраля 2026, 15:45 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:58
1131
1 Comments
Ситуация Роналду. Забеспокоились даже власти Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Власти Саудовской Аравии, которые активно вкладывают деньги в футбол и приглашение звезд, обеспокоены ситуацией с Криштиану Роналду, который отказался выйти на поле в недавнем матче чемпионата.

Однако представители суверенного фонд страны уверены, что игрок Аль-Насра сыграет в пятницу против Аль-Иттихада и на этом закончит свой бунт и продолжит играть.

Ранее Роналду решил, что власти дают больше денег другим клубам, а не Аль-Насру, что и вызвало такую реакцию португальца.

В чемпионате Аль-Наср идет на второй позиции и отстает от лидера Аль-Хиляла на один пункт.

В прошлом году Криштиану подписал с клубом контракт на два сезона.

По теме:
Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Испанский полузащитник трогательно попрощался с украинским клубом
трансферы Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05 февраля 2026, 09:18 5
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон

Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05 февраля 2026, 07:41 2
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»

Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном

Усику досталось от известного воина бригады Азов
Бокс | 05.02.2026, 08:18
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига
Футбол | 05.02.2026, 15:12
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05.02.2026, 04:22
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
icebeer
Клоун
Ответить
0
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
04.02.2026, 07:37 6
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем