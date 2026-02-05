Фавориты, темные лошадки и сюрпризы: лучшие команды общего этапа ЛЧ

Общий этап Лиги чемпионов завершился безумием: «Бенфика» вырвала место в плей-офф у «Марселя» благодаря голу Анатолия Трубина на последних секундах матча. На «Эмирейтс» подобной драмы не было, поэтому «Арсенал» сохранил 100-процентный результат.

«Ливерпуль», страдающий в АПЛ, доказал, что в континентальных соревнованиях является совсем другой командой. Но не только эти клубы заслуживают внимания.

Далее выделим 8 лучших команд общего этапа Лиги чемпионов по мере их возрастания в рейтинге.

Спортинг

Шансы «Спортинга» попасть в первую восьмерку, казалось, были потеряны после поражения со счетом 1:3 от «Баварии» в 6-м туре, поскольку последние две игры лиссабонской команды были против «ПСЖ» и «Атлетика». Однако гол Луиса Суареса на 90-й минуте принес «львам» неожиданную победу над парижанами.

После этого Алиссон Сантос забил еще более поздний победный гол на «Сан-Мамесе», обеспечив своей команде прямой выход в 1/8 финала. По ходу общего этапа «Спортинг» не всегда был самой яркой командой, но доказал, что его не стоит недооценивать.

Тоттенхэм

Getty Images/Global Images Ukraine

Томас Франк не хотел обсуждать важность победы «Тоттенхэма» над «Айнтрахтом» с точки зрения сохранения своей должности, настаивая на том, что дело не в нем. Но в каком-то смысле все-таки в нем, учитывая общее мнение о том, что неожиданное 4-е место в общем этапе ЛЧ спасло его от увольнения.

«Шпоры» ужасно выступают в текущем сезоне АПЛ, проиграв 9 матчей и занимая 14-е место в турнирной таблице. Однако в Лиге чемпионов лондонцы потерпели лишь одно поражение, да и то в матче против «ПСЖ», которому забили 3 гола. «Тоттенхэм» выиграл 5 матчей в ЛЧ и заслуженно стал одной из лучших команд общего этапа, но в плей-офф будет совсем другая история.

Челси

Лиам Росеньор работает на «Стэмфорд Бридж» меньше месяца, поэтому пока рано предсказывать, как экс-наставник «Страсбура» справится с ролью главного тренера «Челси». Однако уже сейчас можно сказать, что специалист многообещающе начал свою работу.

«Синие» оказались в сложном положении в матче против «Наполи», но изменения, внесенные Росеньором, напрямую способствовали перелому в игре, благодаря которому его команда вышла в 1/8 финала. Конечно, возможность выпускать на поле такого игрока, как Коул Палмер, – это роскошь, о которой Антонио Конте мог только мечтать, но очевидно, что «Челси» хорошо отреагировал на смену тренера.

Манчестер Сити

Все думали, что «Манчестер Сити» вернулся к своей лучшей форме, когда обыграл «Реал» на «Бернабеу» в середине своей 10-матчевой победной серии во всех турнирах, но после Нового года команда Пепа Гвардиолы пережила серьезный спад. Тем не менее «горожанам» удалось пробиться в первую восьмерку Лиги чемпионов, воспользовавшись результатами в других матчах и одержав победу над «Галатасараем» со счетом 2:0.

Такая победа была необходима «Манчестер Сити», чья оборона в последние недели выглядела уязвимой. Возвращение Эрлинга Холанда к результативности тоже стало хорошим знаком. Кроме того, «горожане» подойдут к 1/8 финала с гораздо большей уверенностью в себе после того, как подписали двух проверенных игроков из АПЛ – Антуана Семеньо и Марка Гехи, которые могут участвовать в плей-офф ЛЧ. Так что, хоть это и не лучшая команда Гвардиолы, но остановить ее будет непросто.

Барселона

Разгромное поражение от «Челси» в пятом туре осложнило «Барселоне» борьбу за выход в 1/8 финала. Тем не менее каталонцы справились, выиграв после этого 3 матча подряд. Соперники у «сине-гранатовых» были не самые устрашающие, но тем не менее.

Высокая линия обороны «Барселоны» остается серьезной проблемой, поскольку ею воспользовались не только «ПСЖ» и «Челси», но даже «Брюгге», который забил каталонцам 3 гола. С другой стороны, «сине-гранатовые» входят в тройку самых результативных команд общего этапа Лиги чемпионов с 22 голами, а большой атакующий потенциал, включая Рафинью и Ламина Ямаля, делает их грозной командой.

Ливерпуль

Как и для Франка, Лига чемпионов стала спасением для Арне Слота. Защита титула в АПЛ для «Ливерпуля» уже завершена, но команда стала темной лошадкой в борьбе за победу в ЛЧ, заняв третье место по итогам общего этапа. У «красных» по-прежнему много проблем: им трудно пробивать оборону соперников, которые играют в низком блоке и используют длинные передачи, чтобы обойти их прессинг.

С другой стороны, не так и много команд играли против них подобным образом в Лиге чемпионов, в результате чего мерсисайдцы победили «Интер», «Атлетико» и «Реал» на пути к 1/8 финала. Нехватка качественных защитников рано или поздно даст о себе знать, но на самом деле у «Ливерпуля» есть неплохие шансы выйти в полуфинал. Уго Экитике и Флориан Вирц образовали хорошую связку, Мохамед Салах снова выполняет результативные действия, а европейские вечера на «Энфилде» раскрывают лучшие качества команды.

Бавария

Getty Images/Global Images Ukraine

Хоть «Бавария» и прервала свою беспроигрышную серию в Бундеслиге, но она все равно уверенно лидирует в борьбе за титул, что должно дать ей большое преимущество перед многими европейскими соперниками. Мюнхенцы смогут предоставить отдых ключевым игрокам между матчами плей-офф Лиги чемпионов, в то время как другие претенденты на победу в ЛЧ будут бороться за очки на внутренней арене.

К тому же у «рекордмайстра» фантастическая линия атаки. Гарри Кейн, пожалуй, самый универсальный центрфорвард в мировом футболе, Майкл Олисе – выдающийся атакующий талант, а Луис Диас показал себя лучше, чем кто-либо мог ожидать после перехода из «Ливерпуля» прошлым летом. Возвращение Джамала Мусиалы может сделать линию нападения «Баварии» совершенно неудержимой в плей-офф.

Арсенал

«Арсенал» ни в коем случае не является самой привлекательной или зрелищной командой в современном футболе. Но в то же время сложно найти более сильный коллектив, чем у «канониров», поэтому именно они лидируют в АПЛ и возглавили турнирную таблицу Лиги чемпионов, выиграв все 8 матчей, несмотря на то, что им пришлось сыграть с «Атлетико», «Интером» и «Баварией».

Конечно, многое может измениться в решающий период сезона. Могут случиться травмы, но невероятно сильный состав «пушкарей» стал еще сильнее с возвращением Кая Хаверца. Обеспечив себе преимущество домашнего поля во всех ответных матчах плей-офф, лондонцы находятся в наилучшем положении для того, чтобы наконец-то выиграть главный европейский трофей.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal