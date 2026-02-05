Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Битва грандов. Определена финальная пара Кубка английськой лиги
Англия
05 февраля 2026, 06:39 | Обновлено 05 февраля 2026, 06:57
Битва грандов. Определена финальная пара Кубка английськой лиги

В решающем матче 22 марта в Лондоне на Уэмбли сыграют Арсенал и Ман Сити

Carabao Cup

В финале Кубка английской лиги 2025/26 (Carabao Cup) сыграют Арсенал и Манчестер Сити.

Арсенал обеспечил себе путевку в финал после успешного полуфинала против Челси по сумме двух матчей (3:2, 1:0).

Манчестер Сити обыграл в полуфинале Ньюкасл Юнайтед (2:0, 3:1) и стал вторым финалистом, выиграв двухматчевое противостояние.

Финальный матч Кубка Английской лиги состоится 22 марта 2026 года на культовом стадионе Уэмбли в Лондоне.

Два топ‑клуба Премьер‑лиги разыграют престижный трофей, который традиционно открывает череду важных матчей весенней части сезона.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи

Арсенал – Челси – 1:0 (первый матч – 3:2)

Гол: Хаверц, 90+7

Манчестер Сити – Ньюкасл – 3:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Эланга, 62

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
