04.02.2026 21:30 – FT 0 : 0
Упорная борьба. В Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный поединок
Шарлеруа и Сен-Жилуаз разошлись миром, без забитых голов
Вечером 4 февраля в Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный поединок.
Шарлеруа и Сен-Жилуаз разошлись миром, без забитых голов (0:0).
Ответный матч запланирован на 11 февраля, хозяином поля будет Сен-Жилуаз.
В другом полуфинале 5 и 12 февраля сыграют: Андерлехт – Антверпен.
Кубок Бельгии. 1/2 финала
Первый матч, 4 февраля 2026
Шарлеруа – Сен-Жилуаз – 0:0
