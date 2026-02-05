Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Упорная борьба. В Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный поединок
05 февраля 2026, 07:37 | Обновлено 05 февраля 2026, 07:53
Упорная борьба. В Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный поединок

Шарлеруа и Сен-Жилуаз разошлись миром, без забитых голов

Упорная борьба. В Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля в Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный поединок.

Шарлеруа и Сен-Жилуаз разошлись миром, без забитых голов (0:0).

Ответный матч запланирован на 11 февраля, хозяином поля будет Сен-Жилуаз.

В другом полуфинале 5 и 12 февраля сыграют: Андерлехт – Антверпен.

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Первый матч, 4 февраля 2026

Шарлеруа – Сен-Жилуаз – 0:0

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
