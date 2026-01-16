Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андерлехт одолел Гент и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Забил брат Азара
Кубок Бельгии
Андерлехт
15.01.2026 21:30 – FT 1 : 0
Гент
Бельгия
16 января 2026, 03:55 | Обновлено 16 января 2026, 04:34
Андерлехт одолел Гент и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Забил брат Азара

В полуфиналах сыграют: Шарлеруа – Сен-Жилуаз, Антверпен – Андерлехт

Андерлехт одолел Гент и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Забил брат Азара
Getty Images/Global Images Ukraine

Андерлехт минимально обыграл Гент (1:0) и вышел в полуфинал Кубка Бельгии.

Единственный мяч в четвертьфинальном противостоянии был забит в середине первого тайма.

На 27-й минуте Торган Азар (брат Эдена Азара) реализовал пенальти.

В полуфиналах Кубка Бельгии сыграют: Шарлеруа – Сен-Жилуаз, Антверпен – Андерлехт, матчи пройдут 3–5 и 10–12 февраля.

Кубок Бельгии. Четвертьфинал, 15 января 2026 года

Андерлехт – Гент – 1:0

Голы: Торган Азар, 27 (пен)

Результаты 1/4 финала

Кубок Бельгии по футболу Андерлехт Гент Торган Азар Шарлеруа Юнион Сент-Жилуаз Антверпен пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
