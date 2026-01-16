Андерлехт одолел Гент и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Забил брат Азара

Андерлехт минимально обыграл Гент (1:0) и вышел в полуфинал Кубка Бельгии.

Единственный мяч в четвертьфинальном противостоянии был забит в середине первого тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте Торган Азар (брат Эдена Азара) реализовал пенальти.

В полуфиналах Кубка Бельгии сыграют: Шарлеруа – Сен-Жилуаз, Антверпен – Андерлехт, матчи пройдут 3–5 и 10–12 февраля.

Читайте также: В Бельгии определен третий полуфиналист национального кубка

Кубок Бельгии. Четвертьфинал, 15 января 2026 года

Андерлехт – Гент – 1:0

Голы: Торган Азар, 27 (пен)

Результаты 1/4 финала