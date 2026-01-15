Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Бельгии определен третий полуфиналист национального кубка
Кубок Бельгии
Дендер
14.01.2026 21:30 – FT 0 : 2
Юнион Сент-Жилуаз
Бельгия
15 января 2026, 05:34 | Обновлено 15 января 2026, 05:45
15
0

В Бельгии определен третий полуфиналист национального кубка

Сент-Жилуаз нанес поражение команде Дендер и вышел в 1/2 финала

15 января 2026, 05:34 | Обновлено 15 января 2026, 05:45
15
0
В Бельгии определен третий полуфиналист национального кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Сент-Жилуаз вышел в полуфинал Кубка Бельгии, обыграв на выезде Дендер (2:0).

Команда гостей еще в первом тайме дважды отличилась и получила большое преимущество.

На 20-й минуте забил Промиса Дэвида. В конце тайма преимущество Сен-Жилуаз удвоил Камил ван де Перре.

Сен-Жилуаз вышел на следующую стадию турнира. Ранее в полуфиналы пробились Шарлеруа и Антверпен.

Последний полуфиналист Кубка Бельгии определится в паре Андерлехт – Гент (15 января).

В полуфиналах сыграют: Шарлеруа – Сен-Жилуаз, Антверпен – Андерлехт / Гент (3–5 и 10–12 февраля).

Кубок Бельгии. Четвертьфинал, 14 января 2026

Дендер – Сен-Жилуаз – 0:2

Голы: Промис Дэвид, 20, Камил ван де Перре, 40

Пары 1/4 финала

Кубок Бельгии по футболу Юнион Сент-Жилуаз Дендер Промис Дэвид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
