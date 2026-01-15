В Бельгии определен третий полуфиналист национального кубка
Сент-Жилуаз нанес поражение команде Дендер и вышел в 1/2 финала
Клуб Сент-Жилуаз вышел в полуфинал Кубка Бельгии, обыграв на выезде Дендер (2:0).
Команда гостей еще в первом тайме дважды отличилась и получила большое преимущество.
На 20-й минуте забил Промиса Дэвида. В конце тайма преимущество Сен-Жилуаз удвоил Камил ван де Перре.
Сен-Жилуаз вышел на следующую стадию турнира. Ранее в полуфиналы пробились Шарлеруа и Антверпен.
Последний полуфиналист Кубка Бельгии определится в паре Андерлехт – Гент (15 января).
В полуфиналах сыграют: Шарлеруа – Сен-Жилуаз, Антверпен – Андерлехт / Гент (3–5 и 10–12 февраля).
Кубок Бельгии. Четвертьфинал, 14 января 2026
Дендер – Сен-Жилуаз – 0:2
Голы: Промис Дэвид, 20, Камил ван де Перре, 40
Пары 1/4 финала
