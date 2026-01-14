Кубок Бельгии. Антверпен, Шарлеруа – в полуфинале, неожиданный вылет Брюгге
Вечером 13 января состоялись два матча 1/4 финала Кубка Бельгии.
Гранд бельгийского футбола Брюгге неожиданно вылетел, уступив на выезде Шарлеруа (0:2). Дубль оформил Парфе Гиагон.
Также в полуфинал вышел Антверпен, обыграв в овертайме Ла-Лувьер (2:1). Два гола у победителей забил Джирано Керк.
В других матчах 1/4 финала Кубка Бельгии сыграют: Дендер – Сен-Жилуаз (14 января), Андерлехт – Гент (15 января).
Кубок Бельгии. 1/4 финала, 13 января 2026
Шарлеруа – Брюгге – 2:0
Голы: Парфе Гиагон, 20 (пен), 45+2
Антверпен – Ла-Лувьер – 2:1 (д.в.)
Голы: Джирано Керк, 12, 116 – Пап Мусса Фолл, 45+1
Пары 1/4 финала
