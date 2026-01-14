Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Бельгии. Антверпен, Шарлеруа – в полуфинале, неожиданный вылет Брюгге
Кубок Бельгии
Антверпен
13.01.2026 21:30 – FT 2 : 1
Ла Лувьер
Бельгия
14 января 2026, 03:09 | Обновлено 14 января 2026, 03:55
15
0

Кубок Бельгии. Антверпен, Шарлеруа – в полуфинале, неожиданный вылет Брюгге

Вечером 13 января состоялись два матча 1/4 финала Кубка Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 января состоялись два матча 1/4 финала Кубка Бельгии.

Гранд бельгийского футбола Брюгге неожиданно вылетел, уступив на выезде Шарлеруа (0:2). Дубль оформил Парфе Гиагон.

Также в полуфинал вышел Антверпен, обыграв в овертайме Ла-Лувьер (2:1). Два гола у победителей забил Джирано Керк.

В других матчах 1/4 финала Кубка Бельгии сыграют: Дендер – Сен-Жилуаз (14 января), Андерлехт – Гент (15 января).

Кубок Бельгии. 1/4 финала, 13 января 2026

Шарлеруа – Брюгге – 2:0

Голы: Парфе Гиагон, 20 (пен), 45+2

Антверпен – Ла-Лувьер – 2:1 (д.в.)

Голы: Джирано Керк, 12, 116 – Пап Мусса Фолл, 45+1

Пары 1/4 финала

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
