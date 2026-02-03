Гвардиола нашел своего идеального приемника для Манчестер Сити

Испанский специалист Хаби Алонсо привлекает внимание двух грандов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний тренер попал на радары «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Два топ-клуба Англии борются за назначение Алоно на пост тренера команды.

Пеп Гвардиола назвал Хаби своим «идеальным приемником».

Последним клубом, который тренировал Хаби Алонсо, был мадридский «Реал». Испанец покинул клуб после того, как «сливочные» под его управлением уступили «Барселоне» в Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле.