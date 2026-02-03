Маркевич объяснил, почему никогда не возглавит киевское Динамо
Бывший тренер имеет плохие отношения с Суркисом
Уславленный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему никогда не возглавит украинский гранд – киевское «Динамо».
– Время от времени появлялись слухи, что вы могли возглавить «Динамо». Было ли это исключено из-за ваших отношений с Суркисом?
– Нет-нет-нет, у нас такие отношения, что...
На тренерском уровне работал с рядом украинских и зарубежных клубов, в частности «Карпатами», «Металлистом», «Днепром», а также возглавлял сборную Украины.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер – о Сауле Альваресе
Владиславом интересуется Вулверхэмптон