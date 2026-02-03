Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Маркевич объяснил, почему никогда не возглавит киевское Динамо

Бывший тренер имеет плохие отношения с Суркисом

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Уславленный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему никогда не возглавит украинский гранд – киевское «Динамо».

– Время от времени появлялись слухи, что вы могли возглавить «Динамо». Было ли это исключено из-за ваших отношений с Суркисом?

– Нет-нет-нет, у нас такие отношения, что...

На тренерском уровне работал с рядом украинских и зарубежных клубов, в частности «Карпатами», «Металлистом», «Днепром», а также возглавлял сборную Украины.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Мирон Маркевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
